E vem festa por aí! Anitta fala sobre seu aniversário de 30 anos de idade e confirma atração

15/03/2023 | 18:10



Na noite da última terça-feira, dia 14, Anitta contou em seus Stories que vai comemorar 30 anos de idade no dia 30 de março. A cantora também revelou que pediu ajuda à sua astróloga para decidir onde deveria passar a data.

- Eu amei o lugar que minha astróloga mandou eu passar meu aniversário. Vocês sabem que todo ano eu faço isso né? Ligo para minha astróloga e peço para ela me falar em que lugar devo passar meu niver. Vou comemorar meu aniversário dia trinta do três. Trinta anos. De noventa e três. Quanto três né?

Além disso, Anitta aproveitou para avisar aos convidados de sua festa, que a comemoração não será no mesmo dia de seu aniversário, uma pequena mudança. E ainda decidiu mandar um recado aos penetras.

- Se eu não te avisei que mudou a data, me responde aqui que eu te aviso. Tive que mudar por causa de trabalho. Se eu não te convidei, talvez eu tenha esquecido. Responde aqui se eu te responder é porque eu esqueci. Se eu não responder é porque eu realmente não te convidei.

A nova atriz de Elite revelou que o cantor Xanddy, marido de Carla Perez e ex vocalista do Harmonia do Samba é quem vai tocar em sua festa, e já que estava falando do cantor, emendou em um agradecimento até chegou marcar o artista na publicação.