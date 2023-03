Eberlin diz que a Ponte Preta resolverá bloqueio com o ?transfer ban?

15/03/2023 | 17:24



Em meio a semana decisiva visando as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, o presidente da diretoria executiva da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, tranquilizou o torcedor sobre a resolução dos casos que possibilitaram no transfer ban do clube junto à CBF.

Eberlin explicou a tramitação de três processos na CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas). O clube deve para dois treinadores (Eduardo Baptista e Marcelo Chamusca) e um jogador (Nathan Silva) e estes valores em mora resultaram no bloqueio de registros do clube. Segundo o dirigente, há acordos encaminhados para que tudo isso seja resolvido.

"Quero tranquilizar o torcedor ponte-pretano e dizer que vamos resolver a questão do transfer ban e reforçar nosso time para a Série B. São três casos que geraram uma dívida de R$ 2,1 milhões ao clube e que agora estamos tentando contornar. Dois estão bem encaminhados. Tem apenas um que está um pouco mais difícil, mas deve ser sanado", disse Eberlin.

O presidente comentou que o departamento de futebol está analisando o mercado em busca de peças pontuais para o restante da temporada e que a Ponte Preta entrará na Série B para guerrear. "Estamos com alguns nomes e vamos reforçar o time com peças pontuais. Nosso time já é muito qualificado, mas vamos fortalecê-lo para guerrear na Série B", completou o presidente.

Em meio a isso, o time segue a rotina de treinamentos visando a primeira partida contra o Comercial, marcada para sábado, às 16 horas, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Dono da melhor campanha, a Ponte Preta tem a vantagem de mandar o segundo jogo em casa no Estádio Moisés Lucarelli.