Jovem é morta a facadas pelo ex-namorado em Diadema

Pamela Cadamuro



15/03/2023 | 16:09



Uma jovem de aproximadamente 20 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado em frente a uma escola estadual na rua Jovercina Paula de Oliveira, no bairro Conceição, em Diadema, no início da tarde desta quarta-feira (15).

Segundo a PM (Polícia Militar), ela estava em um ponto de ônibus quando foi abordada pelo homem. A mulher foi atingida por pelo menos 10 facadas e morreu ainda no local. Depois do crime, o ex-companheiro da vítima tentou fugir, mas foi impedido pelas testemunhas. Ele foi agredido e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal de Diadema, onde permanece sob escolta policial após ser preso em flagrante.

O caso será registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

MAIS MORTES ENTRE MULHERES NA REGIÃO

Em um ano, entre 2021 e 2022, o número de mulheres que perderam a vida no Grande ABC por homicídio ou feminicídio aumentou 266%. É o que mostra a Rede de Observatórios da Segurança baseado em dados do boletim Elas Vivem, divulgado na última semana. Em números absolutos, a região registrou 11 crimes contra a vida no último ano, ante três em 2021.

O estudo foi produzido após coleta diária de dados que circulam nos meios de comunicação e redes sociais sobre violência e segurança. As informações obtidas são revisadas e consolidadas em um banco de dados. “Pensando no Grande ABC, nossa ideia ao monitorar todos os dias as notícias dos principais veículos de comunicação e os regionalizados é observar o máximo de detalhe que aquela notícia fornece para qualificar o dado, entender qual crime realmente aconteceu no evento-crime, compreender a vítima e o que motivou àquela ação do criminoso. Quanto mais descrição, melhor para a nossa base de dados e, consequentemente, o desenho de políticas públicas direcionado às mulheres”, afirma Francine Ribeiro, do Observatório de Segurança de São Paulo.