Fonte nega que Gisele Bündchen estaria vivendo romance com instrutor de jiu-jitsu

15/03/2023 | 16:11



Linda, livre, leve e solta! Desde que anunciou o fim de seu casamento com Tom Brady, Gisele Bündchen parece estar melhor do que nunca. Depois de passar o Carnaval no Brasil, curtindo os camarotes e acompanhando os desfiles, a modelo decidiu ir para a Costa Rica. Porém, apesar de estar relaxando, ela acabou causando uma polêmica.

Isso porque Gisele foi flagrada andando pelas ruas do país ao lado de seu instrutor de jiu-jitsu, chamado Joaquim. Ao verem as fotos, diversos internautas acharam que a brasileira já tinha engatado mais um romance. Entretanto, fontes que conversaram com a revista People, negaram o possível envolvimento da dupla.

- Gisele adora e confia em [Joaquim] e tem passado muito tempo com ele, mas não acho que seja um cenário de namoro tradicional. Eles têm um relacionamento pessoal profundo e ele é um professor para ela e para as crianças. Se isso vai ou não se tornar mais do que isso, está na mesa.

Indiretas para a web?

Não é novidade que a modelo gosta de fazer algumas publicações reflexivas - e desta vez não foi diferente. Depois da grande polêmica gerada a partir do flagra de Gisele com o profissional de luta, ela compartilhou uma foto no Instragram.

E na legenda da postagem, ela aproveitou para mandar um recadinho:

Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade.