Cezar Black atende o Big Fone e Dania Mendez chega no BBB23

15/03/2023 | 16:10



O intercâmbio começou! Dania Mendez chegou na casa mais vigiada do Brasil e já está mexendo com a cabeça dos confinados. Cezar Black que estava deitado perto do jardim foi o mais rápido a chegar no Big Fone.

O telefone tocou e anunciou que uma surpresa aconteceria perto da porta da casa. Mas uma coisa fez Cezar achar que poderia ter passado por um trote... A voz falou em portunhol com ele, misturando o português e o espanhol

- Atenção, preste muita atenção! Dirija-se ahora mesmo para la puerta de expulsão e aguarde una grande surpresa.

De lá chegou a influencer e apresentadora Dania Mendez já causando com os ânimos de todos os brothers. Assim que passou pela porta, os participantes já começaram a perguntar mil coisas para a artista.

Ela explicou que é parte do La Casa de Los Artistas 3, no México. Com essa informação alguns jogadores do BBB começaram a achar que Larissa não foi eliminada e faz parte desse intercâmbio.

Vale lembrar que Key Alves foi a escolhida pela direção do BBB para ir representar o Brasil no reality mexicano. Isso causou alvoroço entre o público no país, afinal a jogadora já saiu da bolha e sabe de coisas do mundo exterior.