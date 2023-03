Bianca Andrade comenta que vai mandar maquiagens para Larissa, após a eliminada falar bem da marca

15/03/2023 | 16:10



Depois de tomar o café da manhã com Ana Maria Braga, programação tradicional do eliminado do BBB, Larissa recebeu uma mensagem de Bianca Andrade. A mãe do Gudugo falou que vai mandar alguns produtinhos para a ex-sister.

Durante o programa matinal, Ana Maria comentou sobre as falas de Boca Rosa sobre o ex-namorado e a última eliminada do BBB23, elogiando que ela usava suas maquiagens. Larissa então pediu alguns mimos da marca para a empresária:

- Achei super legal, já acompanhava a Bianca nas redes sociais, assisti ela no BBB, uso as maquiagens dela e mostrei lá. Tomara que ela mande maquiagem lá para casa, inclusive.

Bianca Andrade que não tem nada de boba, já respondeu a gata no Twitter:

hahahahahaahaha Agora que eu vi. Ela já usava a base no programa, é claro que mando! Lari é uma menina do bem e vai ter um pós [BBB] ótimo! Aproveita, Lari!

Além disso, Larissa se divertiu com os memes criados com ela, Fred e Boca Rosa. Até mesmo envolvendo Cris, filho do jornalista com a empresária, chamando a personal de Bocadrasta.