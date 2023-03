Vanessa Hudgens estaria pedindo por paz entre ela e seu ex-namorado, Austin Butler

15/03/2023 | 16:10



Como você acompanhou, o ex-casal Vanessa Hudgens e Austin Butler se encontrou na cerimônia do Oscar 2023. A atriz passou em frente do astro de Elvis e sua atual namorada, mas nem olhou para Austin. Que climão, né? Os atores namoraram entre 2011 e 2020.

Após um Stories postado, fãs e seguidores de Vanessa começaram a especular que a atriz teria usado sua conta no Instagram para tentar encerrar os boatos em relação à ela e Austin, e uma possível tensão entre os dois. A atriz repostou em seus Stories um vídeo de uma fala da ativista Malala Yousafzai durante o Oscar 2023.

Na publicação, Jimmy Kimmel, apresentador da cerimônia, pergunta à Malala sobre uma fofoca do mundo das celebridades, mas a ativista responde que só fala sobre paz. Vanessa aproveitou a fala de Malala e repostou o vídeo com uma legenda.

Vamos todos embarcar no trem do só falo sobre paz. Ok?, escreveu a atriz no Stories postado.