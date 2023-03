Torcedores do Frankfurt promovem caos e incendeiam carros em Nápoles

15/03/2023 | 15:45



Mesmo sem o direito a ingressos para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Napoli, torcedores do Eintracht Frankfurt viajaram até Nápoles, entraram em confronto com torcedores locais e promoveram o caos no centro da cidade italiana. A confusão tomou grandes proporções e desencadeou atos de vandalismo.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, um carro de polícia e veículos civis foram incendiados. Além disso, foram arremessados sinalizadores, cadeiras e outros objetos contra pessoas que estavam em bares e restaurantes nas redondezas do local onde a confusão começou.

Policiais evitaram o encontro da maioria dos torcedores do Napoli com os alemães, que foram levados de ônibus para os hotéis nos quais estavam hospedados. Durante a saída, os veículos coletivos foram atingidos por pedras e garrafas arremessadas pelos napolitanos.

A polícia local estava em alerta desde que 600 torcedores do Frankfurt chegaram à Alemanha, mesmo sem ingressos para assistir ao jogo. O número ficou ainda maior porque torcedores do Atalanta, protagonistas de grande rivalidade com o Napoli, juntaram-se aos alemães para promover as cenas de caos.

Autoridades de Nápoles proibiram a venda de entradas para torcedores do Frankfurt por causa de tumultos registrados na Alemanha, no jogo de ida, vencido por 2 a 0 pelo time italiano. Além disso, os torcedores do time alemão acumulam uma série de episódios de violência em partidas fora de casa. A mais marcante delas foi antes da final da Liga Europa do ano passado, contra o Rangers, em Sevilha.