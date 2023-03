Juliette comenta frase de Ricardo Alface sobre cactos no BBB23: Sabia que era amor

15/03/2023 | 15:10



Parece que Juliette está atenta a tudo que está rolando no BBB23! Uma prova disso foi o comentário que ela fez sobre o discurso de Ricardo Alface momentos antes de mais uma eliminação na casa mais vigiada do Brasil.

O sergipano chamou atenção da cantora após falar sobre cactos no ao vivo:

- Ontem eu fiquei correndo na esteira e só me veio à cabeça: Ricardo, o que você é? Me veio um cacto. O cacto, por mais espinhos que ele tenha, ele tem a sua beleza, mas a Biologia diz que os espinhos são decorrentes da escassez de água, então ele não pode ter folhas para não perder tanta água. E eu tenho os meus espinhos, devido a algumas coisas que aconteceram comigo no passado, mas a gente tem que ir reparando, disse ele.

A grande campeã do BBB21 então usou a sua conta no Twitter para comentar a fala do participante, e pelo jeito se divertiu com o momento:

Eu sabia que era amor kkk? Você é chato, mas é gente boa. Acontece.