Jamie Lee Curtis se emociona ao assistir seu discurso no Oscar pela primeira vez

15/03/2023 | 15:10



Têm momentos que marcaram nossa vida e ganhar um Oscar com certeza é um desses. Jamie Lee Curtis participou do programa matutino The Today Show e se emocionou ao assistir seu discurso recebendo a estatueta pela primeira vez.

Ela ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, por sua atuação em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Durante o matinal, as apresentadoras Hoda Kotb e Savannah Guthrie mostram um vídeo do discurso de agradecimento de Jamie.

Quando apareceu no show por meio de uma chamada de vídeo, Lee Curtis estava emocionada e não segurou as lágrimas. A atriz de 64 anos de idade revelou que era primeira vez que via o momento:

- Eu não tinha assistido isso. Então, essa foi a primeira vez que eu vi. Em apoio à minha filha Ruby, estou fazendo com que eles sejam elu/elus. Na minha vida, nunca pensei em um milhão de anos que teria esses dois dias e estou muito emocionado com a coisa toda.

Jamie Lee também relembrou seus pais durante o bate-papo. Tony Curtis e Janet Leigh também eram atores, foram indicados ao Oscar, mas nunca receberam a estatueta.

- Ambos foram indicados ao Oscar e nunca ganharam nenhum. Eles foram minha linda sombra durante toda a minha vida. Eles entraram na sala antes de mim sempre que eu ia a qualquer lugar, e eu sempre entendi e aceitei.

