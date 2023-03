A partir de R$ 2.900: POCO X5 5G chega ao Brasil em duas versões

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/03/2023 | 14:55



A POCO anuncia o lançamento no Brasil dos modelos POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G. As novidades se destacam por possuírem configurações avançadas para intermediários, com tela fluida com cores vibrantes e bateria de alta escala, ideais para quem busca performance e velocidade. Os novos smartphones podem ser encontrados no e-commerce e nas lojas físicas e nos quiosques da Xiaomi espalhados pelo País.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

POCO X5 5G

O POCO X5 5G vem equipado com processador Snapdragon 695, que oferece desempenho e eficiência energética. Além disso, possui tela Full HD+ de 6,67 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, o que proporciona uma experiência de visualização suave e fluida. Ainda dispõe de extensa gama de cores DCI-P3, com tons vibrantes para imagens mais realistas.

A tela AMOLED superfina é parte integrante de um smartphone leve, que tem apenas 7,98 mm de espessura e pesa apenas 189 gramas. O aparelho também conta com bateria de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 33W.

O sistema de câmera está repleto de recursos dinâmicos que facilitam a captura de imagens em qualquer situação ou ambiente. Com uma configuração de câmera principal de 48 MP, existem diversas opções para produção de fotos e vídeos vibrantes. São 12 opções de filtros para combinar com o humor do usuário. Para produção de selfies, por sua vez, uma câmera frontal de 13 MP.

O POCO X5 5G está disponível na versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, por R$ 2.899,99. Disponível nas cores verde, azul e preto. Até 16 de março, quem adquirir o aparelho será contemplado com um fone de ouvido Bluetooth.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

POCO X5 Pro 5G

A tela do POCO X5 Pro 5G é FHD+ AMOLED DotDisplay de 6,67 polegadas. Trata-se do primeiro aparelho da série X com Flow AMOLED, conhecida como a tecnologia de exibição flexível. A taxa de atualização alcança até 120 Hz, enquanto oferece um brilho de até 900 nits.

O processador é o Snapdragon 778G, com eficiência energética e alto desempenho. Há a opção de configurações de 6 GB e 8 GB de RAM, expansível até 11 GB ou 13 GB graças à tecnologia que converte até 5 GB do armazenamento. O smartphone conta com tecnologia Dual SIM 5G caso o usuário precise. Também possui bateria de 5.000 mAh e carregador de 67W com turbo charging incluso na caixa.

Em relação às câmeras, há três opções na traseira. A lente principal com 108 MP combina um sensor ultragrande com o poder da tecnologia de combinação de pixel 9-em-1 e lente de abertura f/1,9 para uma resolução que captura cada detalhe e cor, mesmo à noite e em áreas escuras.

O POCO X5 Pro 5G está disponível na versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento por R$ 3.499,99 e, na pré-venda, o modelo de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento sai por R$ 3.999,99. Disponível nas cores preto, azul e amarelo. Na compra de ambos os modelos, o consumidor será presenteado com um smartwatch da marca.