Operação contra o tráfico prende homem e apreende drogas, celulares e computadores na região

Luana Mello



15/03/2023 | 14:09



A Polícia Civil de Santo André, por meio da Dise (Delegacia de Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu um homem e apreendeu drogas, anotações com a contabilidade do tráfico e equipamentos para embalar os entorpecentes durante uma operação realizada nesta quarta-feira (15) na região. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santo André, São Caetano e na Grande SP.

De acordo com o delegado Luís Guilherme Marcondes, além dos detidos e das drogas como maconha e cocaína apreendidas na cidade, celulares, computadores e documentos também foram localizados durante a ação, que aconteceu nas comunidades do Cigano e Morro do Kibon, que deu nome à operação, batizada de “Kibon 2”. “Essa é só mais uma etapa, a investigação continua e vamos seguir com os trabalhos de combate ao crime”, explicou ele.

As drogas e objetos apreendidos foram enviados à Perícia e os detidos ficaram à disposição da Justiça.