Fernanda Paes Leme relembra momento inusitado em affair com Renato Goés

15/03/2023 | 14:11



Você já ficou trancada na casa do boy? Fernanda Paes Leme sim. Mas não foi qualquer bofe, viu. Era Renato Góes. Uepa! A atriz relembrou o perrengue que passou na casa do artista quando tiveram um affair em 2017, antes de Góes se casar com Thaila Ayala.

Durante o programa Quem História É Essa, Porchat, Leme contou que a história aconteceu quando ela comemorou o aniversário de 33 anos de idade e a after party foi na casa de Renato.

- Eu já tinha tido um casinho com o Renato, então seria um revival. Chegamos de madrugada no apartamento, ficamos conversando [risos]. Ele foi trabalhar [de manhã] e eu fiquei dormindo para depois curtir o dia oficial do meu aniversário.

Contudo, quando Fernanda levantou e tentou ir embora, notou que a porta do apartamento estava trancada e ela não tinha a chave.

- Foi praticamente um sequestro, um cárcere privado no dia do meu aniversário. Eu estava no primeiro andar e só tinha uma janela no quarto onde eu dormi, mas com grade. Meu celular estava sem bateria. Comecei a abrir gavetas para procurar um carregador. Comecei a deprimir, no dia do meu aniversário... vieram vários sinais de que meu ano ia ser muito ruim.

Pensa que acabou por aí? Não. Ela gritou socorro para a vizinha de Renato e escalou até o apartamento da mulher

- Me senti uma Tomb Raider. Eu queria sair pela porta da casa dela. Eu escalei e ela [a vizinha] toda cuidadosa.

Porchat então brincou:

- Ela já estava acostumada, era a oitava [mulher] que o Renato prendia.

Anos depois, Góes trocou as alianças com Ayala e amizade com Fernanda continuou. A atriz então contou a história engraçada para a atual esposa do boy.

- Saí para jantar com a Thaila e me deu vontade de contar essa história para ela. Terminei a história e ela: Eu estou saindo com ele [risos]. E hoje eles estão casados, a Thaila está grávida de Tereza.