Aprenda a adicionar ou alterar a foto de perfil no Nubank

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/03/2023 | 13:55



Quem gosta de personalizar seus aplicativos, saiba que é possível adicionar foto de perfil no Nubank. O recurso serve apenas para o próprio usuário, estando disponível na tela inicial e durante a navegação pelo menu. Isso significa que outros clientes do banco não terão acesso à imagem. A seguir, veja como realizar o procedimento.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Abra o aplicativo do Nubank em seu celular. Depois, clique no ícone que aparece em cima do seu nome, localizado no canto superior esquerdo.

2. Dê um toque em “Editar dados do Perfil”.

3. Vá até “Alterar foto de perfil”.

4. Selecione de que forma você quer acrescentar a imagem: tirando uma foto na hora ou escolhendo na galeria.

5. Enquadre a imagem da forma que desejar. Em seguida, aperte “Escolher”.

6. Pronto! Automaticamente, aparecerá na tela inicial a nova foto de perfil no Nubank.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como adicionar ou alterar a foto de perfil no Nubank. Tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android:

Passo 1 | Crédito: Reprodução/Nubank Passo 1 | Crédito: Reprodução/Nubank × Passo 2 | Crédito: Reprodução/Nubank Passo 2 | Crédito: Reprodução/Nubank × Passo 3 | Crédito: Reprodução/Nubank Passo 3 | Crédito: Reprodução/Nubank × Passo 4 | Crédito: Reprodução/Nubank Passo 4 | Crédito: Reprodução/Nubank × Passo 5 | Crédito: Reprodução/Nubank Passo 5 | Crédito: Reprodução/Nubank × Passo 6 | Crédito: Reprodução/Nubank Passo 6 | Crédito: Reprodução/Nubank ×