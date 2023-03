Carros elétricos: Waze agora permite encontrar postos de carregamento

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/03/2023 | 13:55



Com o objetivo de desenvolver as melhores soluções para motoristas de veículos elétricos, o Waze lança uma nova atualização que auxilia a localização de eletropostos dependendo do tipo de carro ou plugin. Assim, os usuários serão sinalizados apenas com os pontos de carregamento correspondentes ao seu veículo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A comunidade de editores de mapa do Waze já mapeou eletropostos e pontos de recarga em todo o Brasil para trazer informações mais precisas e abrangentes aos motoristas. Segundo a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), houve um crescimento de 41% na venda de carros elétricos em 2022, se comparado a 2021. Atualmente, a frota nacional chega a aproximadamente 126 mil.

“A ascensão dos veículos elétricos no Brasil é evidente, tamanho o crescimento do número de vendas em um ano. As informações sobre estações de carregamento muitas vezes são desatualizadas ou não confiáveis, dificultando a vida dos motoristas que correm o risco de dirigirem até um ponto de carga e descobrirem no local que não podem usá-lo. No Waze, nosso objetivo é desenvolver funcionalidades para que aqueles que dirigem veículos elétricos tenham a melhor experiência possível”, diz Heloisa Pinho, Country Manager do Waze no Brasil.

Os motoristas de elétricos já podem aproveitar os novos recursos alterando o tipo de veículo no aplicativo. Para trocá-lo, os usuários precisam acessar: Meu Waze > Configurações > Detalhes do Veículo > Tipo de veículo > Elétrico.