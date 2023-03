Em gesto a militares, Lula almoça com comando da Marinha

15/03/2023 | 13:35



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta quarta-feira, 15, de almoço com o almirantado do Comando da Marinha. O encontro estava previsto para às 12h30.

A reunião marca um gesto do presidente aos militares, relação que ficou estremecida com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, na invasão às sedes dos Três Poderes. Desde então, criou-se uma desconfiança em relação aos militares, que cultivavam estreita relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, dias antes de ser nomeado comandante do Exército por Lula, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva afirmou que a vitória do petista nas urnas foi "indesejada" para "a maioria" dos fardados, mas "infelizmente" ocorreu. As declarações foram feitas em 18 de janeiro e vieram a público no último dia 28.

No encontro, serão apresentados os campos de atuação do Poder Naval e os programas estratégicos da Marinha, com ênfase no Programa Nuclear da Marinha (PNM) e no Programa de Submarinos (PROSUB). Além disso, também serão tratados o cronograma de entregas de novos meios e a situação orçamentária da Força.