Brooke Shields desabafa sobre agressão sexual vivida há 30 anos: - Simplesmente congelei

15/03/2023 | 13:11



Estrela de A Lagoa Azul, Brooke Shields revelou uma agressão sexual sofrida há mais de 30 anos. A atriz conversou com a People e contou como se sentiu na época, momento que ela considera ter sido o mais baixo de sua carreira:

- Ninguém vai acreditar em mim. As pessoas não acreditavam nessas histórias naquela época. Achei que nunca mais trabalharia. Levei muito tempo para processar isso, começa Brooke.

Para a revista, Shields contou que a agressão aconteceu logo após ela ter se formado na faculdade. Uma noite ela jantou com um executivo de Hollywood e acreditou que fosse sobre um novo papel. Em seguida ele falou que iria pedir um carro para ela do quarto em que estava hospedado no hotel. Lá a atriz foi violentada:

- Estou com mais raiva agora do que naquela época. Se você está com medo, está com razão. São situações assustadoras. Elas não precisam ser violentas para serem assustadoras. Achei que estava conseguindo um filme, um emprego. Eu não lutei. Eu simplesmente congelei.

Brooke revelou que em seguida se culpou pelo acontecido e só contou para uma pessoa, o amigo e ex-consultor de segurança Gavin de Becker.

- Eu ficava dizendo: Eu não deveria ter feito isso. Por que eu subi com ele? Eu não deveria ter bebido no jantar. Era muito fácil desassociar naquela época. Porque era uma escolha do tipo lutar ou fugir. Lutar não era uma opção, então você apenas deixa seu corpo: Você não está lá. Isso não aconteceu. E era mais fácil me desligar. Eu era boa nisso.

O amigo da eterna Emmeline contou que foi muito difícil acompanhar a amiga e julgar suas próprias escolhas ao longo da vida durante a gravação do documentário, uma vez que Shields falou sobre a situação e outros momentos de sua vida e carreira durante seu novo trabalho, chamado Brooke Shields: Pretty Baby. O programa será lançado no streaming Hulu, no dia 3 de abril.

Ela ainda disse estar compartilhando a experiência com a esperança de ajudar outras pessoas que estão sofrendo a não se sentirem sozinhas.