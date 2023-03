Quentin Tarantino está avaliando se aposentar após lançamento de um novo filme

15/03/2023 | 13:10



Vamos combinar que Quentin Tarantino simplesmente é um dos maiores nomes da indústria do cinema e depois de ostentar algumas estatuetas de Oscar em casa, o cineasta decidiu que seria o fim de uma era e que vai dar um tempo em seu trabalho.

Pois é, segundo informações do The Hollywood Reporter, antes de pendurar as chuteiras, Tarantino ainda vai lançar um filme chamado The Movie Critic que vai fazer uma super crítica de cinema nos anos de 1970 - e o melhor de tudo - vai contar com uma mulher como protagonista.

Vale citar que faz anos que Quentin que está com os seus 59 anos de idade diz que gostaria de se aposentar depois de dirigir cerca de dez filmes. Em 2012, o artista deu uma entrevista para a Playboy e contou que pessoas criativas como ele não melhoram mais depois de certa idade.

E caso você não saiba, a última produção de Tarantino foi o Era Uma Vez em... Hollywood, mas ele dirigiu também Kill Bill, Os Oito Odiados, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Django Livre, Cães de Aluguel, entre outros.