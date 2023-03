‘Dia do consumidor’ movimenta comércio da região com descontos e lojas recebem até 60% mais clientes

Luana Mello



15/03/2023 | 12:49



Uma das datas mais importantes para o comércio nos últimos anos, o “Dia do Consumidor”, celebrado nesta quarta-feira (15), tem atraído mais gente para o comércio da região. As promoções, que começaram no início da semana, devem durar pelo menos até a próxima sexta (17) nas lojas físicas e online de todo o País.

Em Santo André, na rua Coronel Oliveira Lima, centro comercial da cidade, entre roupas, sapatos, livros e eletrodomésticos, os descontos chegam a 85% e os gerentes das lojas já registraram um aumento de 60% no movimento. “Quando fazemos promoções ‘normais’, o movimento já melhora cerca de 30%, mas em datas como o Dia do Consumidor o número de clientes dobra. O consumidor procura pelo menor preço e às vezes ele leva não apenas aquilo que veio buscar, mas algum outro produto, só pela oportunidade”, disse Francisco Dinanberg, de 57 anos, que trabalha como gerente em uma das lojas do calçadão.

O segurança Daniel Barbosa, 27, é um dos clientes que aproveita para comprar o que precisa pagando menos. Sempre de olho nos descontos, ele também não abre mão da qualidade dos produtos. Nesta semana, ele estava em busca de um novo tênis para usar no trabalho. “Brasileiro ama promoção, mas no meu caso, eu também vejo bastante a qualidade do que vou comprar, por isso também prefiro ir em lojas físicas para experimentar e levar para casa na certeza”, comentou.

A data tem sido importante também para segurar o movimento nos últimos dias, mesmo com o período de chuvas. “Nosso preço já é abaixo da média, porém, em datas como o Dia do Consumidor e a Black Friday, em novembro, a gente oferece mais benefícios para os clientes. Essa semana, mesmo com a chuva, conseguimos ter um aumento de vendas”, explicou Alison Bezerra, 37, também responsável por um estabelecimento na cidade.

PLANEJAMENTO

Apesar da empolgação pelos descontos, o economista Sandro Maskio relembra a importância do planejamento na hora das compras. "O consumidor tem que acompanhar o preço e as movimentações do mercado ao longo do tempo. Pode ser que nessas datas surja a oportunidade de adquirir o que a pessoa estava planejando, mas também é necessário lembrar de ter a disciplina de guardar dinheiro para consumir no futuro, já que assim você não paga juros do cartão de crédito, tem maior poder de negociação pagando à vista e mais chances de aproveitar efetivamente as promoções", analisa ele.