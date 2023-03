Demi Moore posa com esposa de Bruce Willis após ela se irritar com rumor de que atriz teria se mudado para mansão do casal

15/03/2023 | 12:10



A família continua unida... apesar de não dividir o mesmo teto! Na última terça-feira, dia 14, Rumer Willis, filha de Demi Moore e Bruce Willis, fez uma baita festa de chá de bebê em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com a revista People, a mãe e a madrasta da modelo, atual esposa do astro de Hollywood, conversaram e até posaram juntas para fotos, mostrando que tudo está bem entre as duas após Emma Heming se irritar com os rumores de que Moore teria ido morar com ela e Bruce para ajudar a cuidar da doença do ator.

Grávida do primeiro filho aos 34 anos de idade, Rumer exibiu o barrigão com o vestido colado branco, enquanto Moore preferiu o modelito estampado nas cores rosa, laranja e preto. Emma, por sua vez, escolheu um look confortável de calça caqui, blusa branca e cardigan de tricô.

Segundo o veículo, o chá de bebê ainda reuniu as irmãs de Rumer: Scout, de 31 anos de idade, e Tallulah, de 29 anos, ambos frutos do casamento de Moore com Willis. Além das meias-irmãs, filhas de Heming com o astro: Mabel, de dez anos de idade, e Evelyn, de oito.

Moore e Heming foram vistas de bom-humor e rindo à beça. Afastando qualquer boato de que a amizade entre a ex-esposa de Bruce com a atual parceira estaria abalada.

Para quem não se lembra, o bafafá começou quando alguns veículos internacionais reportaram que a atriz teria se mudado para a mansão onde o ex-marido mora com a atual esposa, Heming, na intenção de ajudá-lo com a doença. Contudo, irritada, a mulher logo tratou de desmentir a informação.

Parem com isso. Isso tão idiota. Por favor, parem, disse nas redes sociais.

Em março de 2022, Bruce se afastou dos holofotes e colocou um ponto final na carreira de grande sucesso por conta do diagnóstico de demência.