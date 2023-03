Bruna Griphao e Fred caem no choro após eliminação de Larissa do BBB23

15/03/2023 | 12:10



Se teve eliminação, definitivamente teve brother e sister abalado, né? E a madrugada desta quarta-feira, dia 15, não foi nada diferente para os confinados no BBB23 após a saída de Larissa.

Logo depois que a professora de Educação Física se despediu dos amigos e do affair, Fred, os aliados caíram no choro ao longo da noite tentando entender qual teria sido o motivo para o público tirá-la da competição.

Quando Larissa deixou a casa mais vigiada do Brasil, Fred precisou ser amparado por Cara de Sapato, Gabriel Santana e Marvvila. O influenciador estava chorando muito, ainda sem acreditar que precisou se despedir da amada.

A revolta foi tanta que Fred não poupou palavras para detonar a decisão do público:

- É claro que a gente vê muito recorte das pessoas. Mas se a visão do Brasil é de que as pessoas de lá [Quarto Fundo do Mar] têm atitudes melhores que as dela [Larissa] teve, isso aqui não é para mim.

Vixe, será que o brother vai desistir do programa para seguir a amada aqui fora?

Teve mais choro!

Bruna Griphao ficou totalmente sem chão com a eliminação da amiga. A atriz não conseguiu conter as lágrimas e os questionamentos sobre o que teria levado o público a rejeitar tanto Larissa:

- Não consigo entender, sabe. Estou tentando entender. Eu falei hoje: Não consigo visualizar a Larissa tendo um erro. Muito bizarro. Às vezes é uma coisinha.

A atriz foi consolada por MC Guimê, que aproveitou a oportunidade para deixar uma pulga atrás da orelha da sister:

- Então se de fato a Lari não foi pro paredão falso, acho que nós todos temos que tomar isso como aprendizado de tipo assim: Vamos jogar. Joga, joga, joga. Eu falo por mim que gosto de assistir pay-per-view, gosto de ver as pessoas.

Próximos passos no game!

Agora que a nona berlinda acabou, está na hora de começar a pensar o que fazer nos próximos dias, né? Os brothers já voltaram a conversar sobre combinação de votos e quem vão escolher.

Cara de Sapato já definiu que Marvvila e Ricardo Alface são os seus alvos, mas vai ficar bem atento a como será a dinâmica da votação. Já Amanda e Aline Wirley ainda não têm certeza quais são os confinados em quem votarão.

Cezar Black, por outro lado, está mais focado em Fred ou Bruna Griphao. O enfermeiro já teve alguns embates com os dois brothers e está querendo vê-los deixarem o game nas próximas semanas. Já Gabriel prefere votar em Aline:

- Eu colocaria a Aline, porque eu sei que o Fredinho é um voto em comum do quarto. É um lugar onde eu acho que todo mundo consegue votar nele. A Aline eu sei que não é.

Fim de uma amizade?

Ricardo e Guimê criaram uma forte amizade ao longo dos últimos meses, mas parece que as coisas não estão muito boas entre os brothers. O biomédico admitiu no Quarto Fundo do Mar que está se sentindo muito distante do cantor nos últimos dias.

- Todo mundo ficou contra mim, até o Guimê [...] Há dois dias eu vejo que ele não me procura para trocar uma ideia, sair fora, uma resenha. Ele não me procura mais.

Um pouco mais tarde, os dois sentaram para conversar como adultos sobre o assunto e o marido de Lexa afirmou que, apesar dos embates e conflitos, ainda considera muito a amizade de Ricardo.

- Independente de Fundo do Mar e Deserto, lado A ou lado B, nós temos uma conexão nossa.

Pegadinha!

MC Guimê deu uma baita susto nos confinados bem cedinho. Aproveitando seus últimos momentos como líder da semana, o cantor usou um de seus cards para acionar o despertador na casa.

Acontece que Alface estava escovando os dentes no banheiro e achou que o barulhão era o Big Phone tocando mais uma vez. O brother saiu correndo, mas logo percebeu que não se passava de uma brincadeira feita pelo cantor.

- Seu otário, disparou o biomédico em tom de brincadeira.

Os outros brothers também levantaram bastante assustados com o que rolou e exigiram que o cantor saísse da área VIP para receber os xingamentos.