Larissa reage à provocações de Ricardo Alface no BBB23: - Eu não esperava

15/03/2023 | 12:11



Larissa participou do Café com Eliminado na manhã desta quarta-feira, dia 15, e reagiu a vários momentos que rolaram dentro do confinamento do BBB23. Em conversa com Ana Maria Braga no Mais Você, primeiro a ex-sister ficou chocada ao descobrir que passou cinco semanas na xepa e se mostrou bem animada em curtir a mesa de comida preparada pela equipe da apresentadora.

Na sequência, a professora de Educação Física viu os vídeos onde Ricardo Alface aparece bocejando enquanto ela discursa no jogo da discórdia e ficou surpresa com a reação do brother.

- Ele tinha me tirado como alvo e é isso. Acho que faz parte do jogo e eu ter abraçado eles é mais no sentido de tipo, o que aconteceu no jogo ficou no jogo.

Lari também reagiu às conversas que Alface teve com os outros confinados sobre ela. O affair de Fred admitiu que sentia bastante dificuldade em conviver com o biomédico, mas ficou surpresa com a forma como ele falava:

- É difícil a convivência com o Alface, não que comigo seja super fácil, todo mundo tem qualidades e defeitos, e eu não esperava ver esses vídeos porque, inclusive o Guimê falou: Larinha, eu já tentei conversar com ele, é uma perseguição, tu é alvo dele e ele está achando que ele é seu alvo.

A ex-sister confessou que no início não via o biomédico como inimigo, mas com o passar do tempo e enquanto o jogo rolava, ela decidiu que colocaria ele como seu alvo sim.

Bocadrasta?

Larissa também reagiu ao novo apelido que ganhou dos fãs de Fred. A professora de Educação Física se divertiu com os memes feitos nas redes sociais e não poupou elogios à Bianca Andrade e o apoio que recebeu:

- Eu já acompanhava a Bianca nas redes sociais, uso as maquiagens dela mesmo e ainda mostrei lá dentro e tomara que ela mande maquiagem lá para casa, brincou.

- Estou muito feliz que ela fez esse tweet e enfim.

Ela ainda se divertiu com o fato de estar sendo considerada madrasta do pequeno Cris, fruto do antigo relacionamento de Bianca e Fred.