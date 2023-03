Simaria é detonada na web após dar soco em Fábio Porchat

15/03/2023 | 12:11



Simaria, que fazia dupla com Simone Mendes, acabou participando na noite da última terça-feira, dia 14, da estreia da nova temporada do Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT. E não foi nem a história que a cantora levou para o programa que acabou chamando a atenção de todos.

Pois é, os internautas acabaram lotando de mensagens no Twitter sobre o quanto ficaram desconfortáveis com a narração do caso da artista e perceberam as caras de desaprovação das outras convidadas, Andréia Sadi e Fernanda Paes Leme.

O que aconteceu foi que Simaria narrou uma história em que visitou um benzedeiro e que lhe causou um certo desconforto. Em um determinado momento da história, a cantora chegou até a dar um soco no estômago de Fábio Porchat ao falar sobre o assunto.

No outro momento, Simaria também pega com bastante brutalidade a cabeça do apresentador e deixa os internautas em choque. Vale citar que a web comparou a participação dela com a de Gkay, no Lady Night - que foi um tanto quanto polêmica também.