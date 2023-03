PM dá cinco tiros contra os pés de homem na porta de fórum na zona norte do Rio

15/03/2023 | 11:52



Um policial militar em serviço disparou cinco tiros na direção dos pés de um homem com quem ele discutiu, na frente do Fórum de Cascadura do Tribunal de Justiça do Rio, na zona norte da capital, na manhã desta terça-feira, 14. Um dos tiros atingiu o pé esquerdo da vítima, que foi levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e, segundo a unidade de saúde, estava em estado "estável" à tarde.

Uma testemunha gravou o episódio em dois vídeos, que viralizaram nas redes sociais. O vídeo mostra o início da discussão entre os dois e a reação do policial, atirando.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 29ª DP (Madureira). Em depoimento, o policial militar, cujo nome não foi divulgado, afirmou ter atirado porque a vítima tentou pegar sua arma.

A Polícia Militar informou que a Corregedoria da instituição abriu um procedimento apuratório e está analisando as circunstâncias do fato. A reportagem não conseguiu localizar familiares ou representantes da vítima.