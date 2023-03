Moto BudsS 600 ANC: Motorola lança fone de ouvido com até 28 horas de autonomia

Da Redação, com assessoria

Nesta segunda-feira (13), a Motorola anunciou o lançamento do Moto Buds 600 ANC, fone de ouvido sem fio com cancelamento de ruído e resistência à água que traz tecnologia Snapdragon Sound. A novidade chega para ampliar o portfólio de acessórios premium da marca e oferecer chamadas de vídeo cristalinas e música em alta definição.

Para entregar todos os detalhes do áudio reproduzido, o produto também vem equipado com Clear Voice Capture (cVcTM) do chipset Qualcomm, utilizado com microfones duplos ENC. Essa tecnologia elimina ruídos de fundo e interrupções indesejadas, com uma redução de até 35dB, proporcionando uma experiência de áudio mais imersiva.

Funcionalidades do Moto Buds 600 ANC

Com design moderno e confortável, o fone é equipado com tecnologia IPX5 que permite ser resistente à água. Além disso, é acompanhado por um case carregador sem fio, que proporciona até 28 horas de funcionamento.

Possui controle por toque, que facilita a alteração de músicas, chamadas e volume, além de seu Modo Mono, que permite que esses fones auriculares sejam usados juntos ou de forma unitária.

Oferece acesso ao Google Assistente integrado, para poder manter as mãos livres.

Permite pareamento rápido para utilizar com dispositivos Android de maneira fácil e veloz.

Conectividade multiponto Bluetooth, que permite conectar o fone de ouvido a dois dispositivos-fonte ao mesmo tempo.

Preço e disponibilidade

O Moto Buds 600 ANC chega ao Brasil na cor Winetasting, indicada pela Pantone como uma das cores que melhor complementam a cor do ano 2023, Viva Magenta, e em breve estará disponível também na versão Black.

O produto já pode ser encontrado na loja online da Motorola por R$ 1.099. Na promoção de lançamento, comprando um Edge 30 Fusion 5G, o Moto Buds 600 ANC sai por apenas R$ 499. Oferta é válida por tempo limitado.