BCE contatou bancos para questionar sobre exposição ao Credit Suisse

15/03/2023 | 11:35



Autoridades do Banco Central Europeu (BCE) entraram em contato com bancos que a instituição supervisiona para questioná-los sobre sua exposição financeira ao Credit Suisse, segundo fontes com conhecimento do assunto. A consulta veio após a ação do Credit Suisse despencar na Bolsa de Zurique nesta quarta-feira, arrastando os papéis de outros grandes bancos europeus em meio a temores de contágio financeiro.

Uma porta-voz do BCE se recusou a comentar o assunto.

O Credit Suisse é classificado como instituição financeira "sistemicamente importante", segundo regras bancárias internacionais criadas após a falência do Lehman Brothers.

Essa designação exige que o banco detenha quantidades maiores de capital e mantenha planos para uma liquidação ordenada de suas operações caso venha a ter problemas.

Os principais reguladores do Credit Suisse estão na Suíça, mas por contar com operações na Europa, no Reino Unido, na Ásia e nos EUA, o banco suíço também é monitorado de perto por autoridades locais. Fonte: Dow Jones Newswires.