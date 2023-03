Robinho é convocado com urgência pelo STJ para debater o cumprimento da condenação por caso de estupro coletivo

15/03/2023 | 11:10



Ao que parece, o caso de estupro envolvendo Robinho deu mais um passo. Na última terça-feira, dia 14, de acordo com a TV Globo, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, decretou que o ex-jogador de futebol deve comparecer com urgência para debater detalhes do cumprimento da pena por caso de abuso sexual.

Isso porque, agora, a Justiça conseguiu o endereço onde Robinho pode ser encontrado. Em 23 de fevereiro, as autoridades começaram a procurar nos bancos de dados o local exato onde o atleta pudesse ser notificado sobre a convocação, sendo considerada a primeira fase do processo de homologação do processo.

Para quem não se lembra, Robinho foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por ter participado do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate na Itália, em 2013 - e o cumprimento da pena deve ser feita no Brasil.

A vítima alega que estava inconsciente no momento do ato, mas os cinco homens rebatem que a relação foi consensual.

Anteriormente, a União Brasileira de Mulheres chegou a pedir que o passaporte do atleta fosse retido para evitar qualquer tipo de escapatória do país. Contudo, a presidente do STJ negou a petição.