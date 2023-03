Perfil oficial de Marília Mendonça nas redes sociais faz post enigmático: Hackeado

15/03/2023 | 10:10



Vem novidade por aí! O perfil oficial de Marília Mendonça no Instagram postou na noite da última terça-feira, dia 14, um novo vídeo com uma legenda enigmática, o que deixou os fãs da saudosa cantora ansiosos como lançamento de um projeto inédito deixado pela artista antes de morrer em um acidente aéreo, em novembro de 2021.

O perfil da rainha foi hackeado, a qualquer momento revelaremos os seus próximos decretos, diz a legenda do vídeo.

A postagem realmente tem relação com o novo projeto póstumo de Marília. Após a morte da cantora, sua equipe lançou dois álbuns póstumos, Decretos Reais e Decretos Reais 2. Agora, a expectativa é por Decretos Reais 3, que está previsto para a próxima-sexta-feira, dia 17.

Lembrando que a primeira parte de Decretos Reais foi lançada em julho de 2022, com músicas da live Serenata, feita pela Rainha da Sofrência em maio de 2021. As faixas dos álbuns foram totalmente remasterizadas. Aliás, mais de um ano após sua morte, ela continua nos topos das paradas de sucesso, sendo que deixou um acervo com pelo menos cem canções inéditas que poderão ser lançadas.