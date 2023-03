Avril Lavigne perde a paciência com ativista de topless que interrompe seu discurso em premiação

15/03/2023 | 09:11



Como já diria a própria Avril Lavigne: complicado! Logo depois de ver o seu nome envolvido no grande bafafá do término com o noivo, Modsun, para ficar com o rapper Tyga, a cantora canadense protagonizou outro momento para lá de inusitado. Isso porque a intérprete de Sk8ter Boi teve o seu discurso no Juno Awards interrompido por uma ativista fazendo topless. Oi?

Pois é. Durante a premiação musical que aconteceu no Canadá, Avril estava no palco agradecendo o prêmio que recebeu quando a mulher, cuja identidade não foi revelada, apareceu vestindo apenas calça rosa, lenço na cabeça e os seios à mostra com as frases: Save the Greenbelt e Land Back - fazendo referência à defesa ambiental.

No início, Lavigne tentou ignorar a moça na expectativa que o segurança fosse retirá-la de cena. Contudo, como a ação demorou para acontecer, a cantora perdeu a paciência, se virou para a ativista e disparou:

- Saia daqui. Dá o fora, v***a.

Em seguida, Avril deu uma risadinha e continuou com o espetáculo. Tempos depois, ela usou o Twitter para agradecer e brincou com a frase que disparou no palco.

Obrigada aos meus incríveis fãs por votarem no TikTok Juno Fan Choice Award. Este é o meu décimo Juno Award e quarto Fan Choice Award. Vamos continuar agitando e torcendo pelos próximos 20 anos! P.S.: Dá o fora v***a!, escreveu.