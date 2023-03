Influencer de nove anos viverá Chico Bento nos cinemas

15/03/2023 | 08:51



Diretamente de Cana Verde, Minas Gerais, um menino de apenas nove anos expandiu o sucesso que faz nas telas dos celulares, ao compartilhar seu dia a dia na roça, para as telonas de todo Brasil. O pequeno Isaac Amendoim gravava vídeos de sua rotina desde os 6 anos e, na última sexta-feira, 10, foi anunciado como o ator que dará vida ao personagem Chico Bento dos cinemas.

O longa sobre o caipira do universo da Turma da Mônica ainda não tem previsão de estreia, mas o anúncio do protagonista fez o nome do influenciador ficar em evidência nas redes sociais.

O destaque não é para menos. No Instagram, o menino que tem um sotaque igual ao do personagem que agora vai representar, acumula mais de dois milhões de seguidores. O seu canal no YouTube já passou de 1,5 milhões de inscritos.

Quem É Isaac Amendoim

O jovem artista ganhou notoriedade ao mostrar a rotina no sítio de sua família e o cotidianocom seus animais, a cabra Rita, o minipônei Coquinho e a galinha Pirulita, entre outros.

O perfil de Isaac nas redes é gerenciado pelos pais, Marcinha Érica e Adriano Duarte. Já os vídeos são gravados com o primo mais velho, Fael Alegria, de 26 anos.

Além do carisma e da perspicácia que cativou a web, ele acumulou ainda mais seguidores quando foi divulgado pelo também influencer Gustavo Tubarão. Foi o humorista quem descobriu o talento prodígio da criança quando fez uma visita à cidade onde o menino mora.

Tubarão, inclusive, comemorou a escalação do amigo no elenco de Chico Bento. "Tá passando um filme na minha cabeça desde o dia que vi essa criança pela primeira vez. Eu senti a pureza e a inocência desse menino, no fundo eu sabia que Deus tinha planos para a vida dele. Sempre falo pra ele não perder a essência e humildade, é por causa dela e do talento gigantesco que ele está onde está hoje."

Entre os vídeos mais assistidos do canal de Isaac no YouTube estão o passeio em um parque aquático (7,8 milhões de visualizações), um dia de pescaria (3,6 milhões) e um tour para apresentar os bichos da roça (3,1 mi).

O último conteúdo postado por Isaac foi o anúncio de sua entrada no elenco do filme. Pela primeira vez, o cenário do sítio dos pais foi substituído por um escritório colorido, decorado com artes da Turma da Mônica, e as risadas da rotina cederam lugar às lágrimas de emoção da criança: "Sem vocês eu não teria chegado até aqui. Estou muito ansioso para fazer o filme. Agradeço ao Maurício de Sousa e à produção. Muito obrigado. Prometo que não vou decepcionar vocês".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.