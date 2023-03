Tadeu Schmidt revela missão de nova participante do BBB23!

15/03/2023 | 08:11



E o BBB23 não para de surpreender! A novidade agora é o crossover entre os realities La Casa de Los Famosos com a casa mais vigiada do Brasil, com troca de participantes com direito a missão secreta e tudo o mais. A novidade com certeza vai abalar a casa e mexer com os brothers.

A nova sister, Dania Mendez, que chega na próxima quarta-feira, dia 15, às 15h05 da tarde, horário de Brasília, também vai ter uma missão secreta que ela ainda não sabe, mas que pode ser decisiva na casa. Isso porque a influenciadora mexicana poderá determinar como o Poder Coringa será utilizado pelo competidor que adquiri-lo.

Duas alternativas serão oferecidas: o voto duplo ou o voto anulado, mas é a novata quem vai decidir sobre a vantagem. Após anunciar a chegada da gata, o apresentador ainda chamou uma vinheta curtinha onde ela se apresentou para o público. E não está para brincadeira, hein?

- Eu sempre carrego a faca entre os dentes, prometeu a também modelo, que deve chegar chegando entre os VIPs.

A troca será realizada com Key Alves, que foi eliminada no último paredão e será enviada para La Casa de Los Famosos. O público também poderá acompanhar as aventuras da esportista no México.