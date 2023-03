Primeiro caso de Covid-19 no Grande ABC completa três anos

Beatriz Mirelle



15/03/2023



“Voltar aqui com saúde e com meu segundo filho traz um mix de sentimentos. É muito emocionante e estranho porque lembrava desse espaço com os leitos, as luzes fortes, o pessoal uniformizado indo de um lado para o outro. Fico feliz porque superei a Covid-19. Estar nesse lugar de novo depois de tanto tempo é outra superação”, descreve a agente de atendimento Danielle da Silva Maximo, 29, ao entrar no ginásio principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, onde ficou internada por uma semana em abril de 2020. Ela foi a primeira pessoa a ter alta médica no ginásio que abrigou o primeiro hospital de campanha de Santo André e hoje já voltou a ser local de treinamento de atletas de basquete, vôlei e outros esportes.



Na região, os primeiros infectados foram confirmados há exatos três anos, em 15 de março de 2020, com duas notificações em São Bernardo e uma em São Caetano. Naquela época, as incertezas sobre o isolamento social e possíveis repercussões da doença ainda assolavam o mundo. No momento em que os casos de Covid-19 já ocupavam 70% dos leitos da região, Santo André se preparava para começar a atender pessoas contaminadas no Dell’Antonia em 17 de abril.



Foi um dia depois do início dos atendimentos que Danielle foi internada e ficou até 24 de abril de 2020. “No começo, achei que estava com gripe. Em 18 de abril, meus sintomas pioraram, tive febre e a falta de ar com tosse pioraram. Fui na UPA Bangu e eles me encaminharam para internação. Foi um pânico”, relembra.



Danielle está entre os 449.044 casos confirmados de infecção por coronavírus no Grande ABC desde o início da pandemia. “Caí no choro quando soube que ficaria internada. Metade do meu pulmão já estava comprometido. Meu filho mais velho não tinha nem dois anos. Foi muito difícil ficar longe dele e do meu marido. O que me motivava era a força de vontade de sair desse lugar”, comenta. “Agradeço muito toda equipe que ajudou no tratamento. Eles fizeram toda a diferença na minha recuperação. Por um ano, ainda tive problemas respiratórios e usava bombinha de ar. Hoje, não tenho mais nada.”



Esses três anos foram repletos de modificações na medicina. A exigência da máscara chegou pouco tempo depois do primeiro caso de infectado no Brasil, registrado em 26 de fevereiro de 2020. A quarentena foi decretada no Estado de São Paulo quase um mês depois, em 24 de março. “As pessoas realmente fizeram o isolamento no início, mas, depois, houve um cansaço natural. Teve uma campanha de difamação da ciência e muitas pessoas não acreditavam nas restrições. Se a adesão fosse maior, as consequências seriam um pouco mais brandas”, declarou Renato Grinbaum, infectologista da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e professor do curso de medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).



Ao todo, o Brasil tem 699.310 óbitos confirmados. No Grande ABC, são 11.936 mortes. De acordo com Grinbaum, as variantes, como Delta e Ômicron, existem desde o começo da pandemia, porque são uma formação contínua e natural de todos os vírus. “Elas forçaram os pesquisadores a desenvolverem vacinas mais abrangentes. A medicina deu uma resposta muito rápida”, detalhou.



Essa agilidade para elaborar imunizantes é um dos avanços mais significativos para a área da saúde nestes três anos, assim como a telemedicina, segundo especialistas. “Tivemos duas grandes ondas de infecções e os desafios eram diários. O modo de trabalho se adequou em alguns setores, com as consultas à distância. A medicina se expandiu em meio a tantas hipóteses, demandas e sobrecargas”, analisa o clínico geral Roberto Debski, que atuou na linha de frente do enfrentamento contra a Covid. “Outra mudança nesse período é que, inicialmente, as pessoas ficavam internadas com sequelas neurológicas, motoras, respiratórios. Agora, com a imunização, existem sintomas que não são tão emergenciais, como alterações de sono, memória e fadiga.”



“A medicina mostrou, mais uma vez, a importância da ciência e do SUS (Sistema Único de Saúde), que conseguiram de forma apropriada atender maior parte das pessoas que adquiriram a doença”, complementou Grinbaum.