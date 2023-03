Semifinal entre Água Santa e RB será na Vila Belmiro

Da Redação



15/03/2023 | 06:11



A falta de iluminação na Arena Inamar, em Diadema, faz com que o Água Santa deixe de jogar em casa a semifinal do Campeonato Paulista deste ano. A partida, na próxima segunda-feira (20), contra o RB Bragantino, será na Vila Belmiro, em Santos. O jogo será às 21h. Essa fase também será em partida única – como as quartas de final.



A equipe de Diadema chega à semifinal pela primeira vez. Para ficar entre os quatro melhores paulistas, o Netuno eliminou o São Paulo nos pênaltis (6 a 5), na Capital, na última segunda-feira (13). Caso passe para a final, o Água Santa disputará duas partidas. A decisão é a única fase com dois jogos. Na outra partida, Palmeiras e Ituano se enfrentam em São Paulo. A partida será no domingo (19), à tarde.



Na primeira fase, o Netuno foi segundo colocado no Grupo B com 23 pontos – mesmo número de pontos do São Paulo, que terminou em primeiro na chave pelos critérios de desempate. O RB Bragantino terminou a primeira fase com 20 pontos e a liderença do grupo A. A equipe do Interior venceu o Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas por 2 a 0.



Dos quatro melhores no Paulistão deste ano, Palmeiras e RB Bragantino estão na elite do Campeonato Brasileiro. O Ituano – que flertou com o rebaixamento para A-2 neste ano – está na série B do Nacional. O Água Santa, que avançou para segunda fase do Paulista pela primeira vez, disputará este ano a série D do Brasileiro.