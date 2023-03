Expectativa da Receita é receber até 863.844 declarações de IRPF no Grande ABC

Nilton Valentim



15/03/2023 | 06:10



A Receita Federal tem expectativa de receber entre 748.641 e 863.844 declarações de Imposto de Renda de contribuintes do Grande ABC. Se atingir o número máximo, haverá aumento de 7,84% em relação a 2022, quando 801.031 moradores da região prestaram contas com o Leão dentro do prazo estipulado.

“O crescimento das declarações sinaliza o aumento do número de trabalhadores e de vínculos formais”, afirma o economista Sandro Maskio.



Neste ano, a Receita começa a receber os documentos hoje e os contribuintes têm até o dia 31 de maio para enviar as declarações. “Deve entregar a declaração do Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70 no ano anterior – aproximadamente R$ 2.380 por mês –, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis; quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte acima de R$ 40 mil; e quem apresentou, em qualquer mês do ano, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos a cobrança do IR. Também precisa entregar a declaração de IRPF as pessoas que tiveram a posse ou a propriedade de bens ou direitos nos valores iguais ou superiores a R$ 300 mil”, afirma a contadora e especialista em finanças Dora Ramos, CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial.



Entre as novidades deste ano estão a prioridade no recebimento da restituição de quem optar por receber via pix, desde que a chave seja o CPF, e de quem usar o modelo pré-preenchido. A expectativa da Receita é receber até 39,5 milhões de declarações em todo o País, sendo 25% pré-preenchidas.



O pagamento das restituições começa em 31 de maio e foi dividido em cinco grupos mensais até 29 de setembro, de acordo com a data de entrega da declaração. Têm prioridade no recebimento da restituição idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos a partir de 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.



O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal, pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento a Contribuintes), ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares dos sistemas Android e iOS.