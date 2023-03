Deputados da região tomam posse na Alesp nesta quarta (15)

Artur Rodrigues



15/03/2023 | 06:05



Os oito deputados estaduais eleitos que representam o Grande ABC – Ana Carolina Serra (Cidadania), Atila Jacomussi (Solidariedade), Carla Morando (PSDB), Ediane Maria (Psol), Luiz Fernando Teixeira (PT), Rômulo Fernandes (PT), Teonílio Barba (PT) e Thiago Auricchio (PL) – tomam posse na tarde desta quarta-feira (15) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Essa é a maior bancada da região no Parlamento estadual desde 1994, quando também garantiu oito representantes.



“O mandato na Alesp será pautado no que eu acredito: diálogo e resultado. Assim construímos o Núcleo de Inovação Social em Santo André, e será feito da mesma forma na Assembleia Legislativa”, disse a debutante Ana Carolina Serra, a deputada mais bem votada da região, com 198.698 votos no pleito de outubro.



Além da primeira-dama de Santo André, há outros dois mandatos estreantes entre os eleitos do Grande ABC: a empregada doméstica Ediane Maria e o ex-secretário de Planejamento Urbano de Mauá Rômulo Fernandes. “Ampliamos a nossa representatividade no parlamento paulista, isto mostra a força da nossa região no estado. Agora é hora de dialogar com todos os deputados com responsabilidade e trabalhar pelas pessoas e pelo desenvolvimento regional”, declarou Rômulo.



Eleito em 2014, Atila Jacomussi volta à Alesp após cumprir apenas dois anos de mandato, já que em 2016 ganhou a eleição para prefeito de Mauá. Em sua página no Instagram, o ex-prefeito e agora deputado estadual não escondeu a emoção de retornar à Casa. “O dia do recomeço e de muita gratidão e responsabilidade em defesa da família, e de homens e mulheres que sonham com dias melhores. Não medirei sequer um minuto de esforço para honrar todo o carinho e orações do nosso povo”, escreveu.



Dos outros integrantes da bancada do Grande ABC na Assembleia, três são de São Bernardo e formam o time de reeleitos: Carla Morando, Luiz Fernando e Barba.



Luiz Fernando, inclusive, encerra hoje afunção de primeiro-secretário da Alesp e deve ser substituído por Barba – a eleição para a Mesa Diretora ocorre logo após a posse. “Durante décadas o Grande ABC foi escanteado pelo governo do Estado. Não mediremos esforços para unir os deputados para as demandas regionais. Vamos trabalhar para formar, pela primeira vez na história, uma bancada do Grande ABC, para discutirmos sobre mobilidade urbana, saúde, educação, segurança pública e vários outros temas importantes para a nossa região”, disse Luiz Fernando. Completa o grupo Thiago Auricchio, filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).



Os oito deputados da região eleitos representam dois a mais em relação à legislatura anterior. Além dos remanescentes e novatos, Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, não conseguiu ser reeleito. Já Coronel Nishikawa (PL) entrou na disputa por vaga na Câmara Federal e não obteve sucesso nas urnas.



Na eleição de 1994, também com oito nomes da região, foram eleitos: Daniel Marins (pelo PTB), Gilson Menezes (pelo PMDB), Israel Zecker (pelo PTB), Luiz Carlos da Silva, o Luizinho (pelo PT), Waldir Cartola (pelo PTB), Clóvis Volpi (pelo PSDB), Djalma Bom (pelo PT) e Wagner Lino (pelo PT).