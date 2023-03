União e Estado homologam estado de emergência em Mauá

Artur Rodrigues



15/03/2023 | 06:04



A Prefeitura de Mauá obteve na última terça-feira (14) a homologação dos governos estadual e federal da situação de emergência decretada pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) no dia 22 de fevereiro, por conta do grande acumulado de chuvas no município. O chefe do Executivo se reuniu, em Brasília, com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para falar sobre a gravidade da situação.

“Dialogamos sobre o plano de trabalho para a recuperação de áreas públicas que sofreram danos. Também apresentei as necessidades para Mauá estar nas prioridades das ações de desenvolvimento, com a integração das políticas indispensável à criação de empregos”, afirmou o prefeito de Mauá.



Apenas no segundo mês deste ano, Mauá registrou 710 mm de chuvas acumuladas, ou seja, mais que o dobro do previsto inicialmente, que era de 284 mm. As enchentes resultaram em duas mortes na cidade entre novembro do ano passado e março deste ano. No dia 23 de novembro, um homem morreu após ter o carro arrastado pela água até o córrego Estrada do Britador. Em 22 de fevereiro, uma mulher, entre 50 e 60 anos, perdeu a vida após o deslizamento de barranco na Rua Júlio Antônio Conde, no Jardim Zaíra, em Mauá. Outras duas pessoas ficaram feridas na ocasião. Ainda em fevereiro, 12 famílias ficaram desabrigadas depois que parte de uma encosta situada na Rua Luiz Aletto, bairro Alto da Boa Vista, ter deslizado parcialmente.



O início dos trabalhos em conjunto com o governo federal deve ser realizado na próxima sexta-feir (17), quando será feita uma videoconferência entre a Prefeitura, por meio do Comitê Permanente de Combate e Enfrentamento aos Efeitos Decorrentes das Chuvas, e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.



A Prefeitura de Mauá tem trabalhado intensamente em ações para identificar riscos iminentes, num mutirão que envolve as secretarias de Proteção e Defesa Civil, de Assistência Social e de Habitação. Um total de 81 imóveis foram interditados parcial ou totalmente pela Defesa Civil desde o final de fevereiro.



No momento, 125 famílias são atendidas pelo auxílio emergencial financeiro para pessoas impactadas por desastres naturais no município. O período inicial é por seis meses, podendo ser prorrogado por igual tempo. O benefício, que antes era de R$ 300, passou a ser de R$ 500, após decreto assinado por Marcelo Oliveira e aprovado pela Câmara.