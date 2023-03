Atende Fácil já tem nome, mas sem data

Da Redação



15/03/2023 | 06:03



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), começa a dar sinais claros de que está de saída do ninho tucano. E ainda sinaliza o caminho. A movimentação mais evidente diz respeito ao nome que será dado ao equipamento Atende Fácil Saúde, que sequer tem data para ser inaugurado. O espaço público será batizado com o nome do médico Pedro Kassab, pai do secretário estadual de Governo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A rota está traçada.

Bastidores

Paulo Serra reeleito na FNP

Atual tesoureiro nacional do PSDB, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, que esteve na segunda-feira (13) em Brasília no encontro da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), vai seguir com atividades ligadas a recursos e investimentos. Na eleição da diretoria da FNP para o biênio 2023-2025, o tucano foi reconduzido para o posto de vice-presidente de Finanças Públicas da entidade. Também foi reeleito o presidente da FNP, Edvaldo Nogueira (PDT), que é prefeito de Aracaju, capital de Sergipe.