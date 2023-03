Artigo: Março, o mês do consumidor

Doroti Gomes Cavalini



15/03/2023 | 06:02



O Dia Mundial do Consumidor é um importante marco na luta pelos direitos do cidadão nas relações de consumo no mundo. No Brasil, todos os anos a data traz à tona discussões sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor, responsável pelo reconhecimento da vulnerabilidade de todo o consumidor no País.



Todo mês de março os consumidores comemoram o Dia Mundial do Consumidor e o marco inicial é a vigência do CDC (Código de Defesa do Consumidor), lei 87078/90. Apesar de ter sido publicado em 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor passou a vigorar seis meses após a sua publicação em 11 de março de 1991.



O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15 de março de 1983. Esta data foi escolhida em razão do famoso discurso feito no mesmo dia no ano de 1962, pelo então presidente dos EUA, John Kennedy.

Em seu discurso, Kennedy salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido, sendo esta declaração um marco na defesa dos direitos dos consumidores.



No passado, o consumidor não era visto com muita importância e foi vítima de enganos nas relações de consumo. Devido ao surgimento do Código de Defesa do Consumidor e dos órgãos de defesa do consumidor, esta situação se modificou. Mesmo que a relação entre cliente e fornecedor ainda não seja perfeita, vale lembrar que hoje existe uma consciência crescente desses em relação aos seus direitos.



O Código de Defesa do Consumidor trouxe um importante processo de cidadania. A grande contribuição que a legislação deixou para o Brasil foi, não apenas a proteção de direitos, mas também a construção de relações respeitosas entre consumidores e fornecedores. Esse equilíbrio é uma mensagem de justiça muito importante, além de ser um valor essencial para o desenvolvimento do País.



A lei inovou as relações sociais, o CDC estabelece uma forma diferente de se interpretar o direito como sendo oriundo de fatos, que se modificaram com o passar dos anos, mas que não envelheceram. Citamos como exemplo o comércio on-line. Hoje é uma realidade e o Código de Defesa do Consumidor está preparado para amparar os consumidores em caso de lesão.



Já conseguimos muitos avanços com o Código de Defesa do Consumidor, principalmente em relação à informação, à publicidade e à troca de produtos. Hoje, temos mais diálogo e conscientização de todos os setores, que passaram a entender que essa relação de respeito de consumidores e fornecedores depende do mercado, do Estado e do próprio consumidor.



O grande desafio, ainda é educar e transmitir para todos, sejam consumidores ou fornecedores, quais são seus direitos e obrigações, buscando assim maior harmonia nas relações de consumo.



Doroti Gomes Cavalini é diretora do Procon de Santo André.