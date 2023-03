Palavra do Leitor - 15 de março de 2023

Da Redação



15/03/2023 | 06:01



ICMS

Pouca divulgação na mídia, mas desde o dia 8 de março alguns Estados aumentaram a alíquota interna do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) entre 2% e 3%, chegando a incríveis 20% na média. Estados do Piauí e Paraná já o fizeram e mais 11 Estados o farão nos próximos dias. Como o ICMS é cobrado na compra de qualquer produto, automaticamente mais aumentos para a população pagar, mais fácil que cortar despesas. Que falta faz um pacto federativo, hein? Faz o L.



Walmir Ciosani - São Bernardo



Atos terroristas

O governo ‘L’ está fugindo da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) de 8 de Janeiro como o diabo foge da cruz. Por que será? Neste mato tem coelho. O governo está oferecendo cargos e emendas parlamentares a congressistas que não assinarem ou retirarem o apoio a instalação da CPMI. Conforme denúncias, a investida está sendo feita principalmente aos 218 novos parlamentares em primeiro mandato, que estão sendo ameaçados de ficar fora da distribuição de R$ 13,7 milhões em emendas individuais neste ano, bem como de cargos de segundo e terceiro escalões em estatais e autarquias. Estive defronte o quartel do Ibirapuera algumas vezes e não vi sequer uma lixeira virada ou destruída. Foi um movimento pacífico, ordeiro e patriota até o fim de dezembro. Os atos de 8 de Janeiro, totalmente descabidos e criminosos, não têm nada a ver com o perfil de quem esteve nos quartéis.



Mauri Fontes - Santo André



Constituinte

Lá vem o PT com a ideia de fazer nova Constituinte. Antes é preciso um grande debate na sociedade para que as pessoas saibam qual o objetivo dessa ideia. Na América Latina, governos autoritários como Bolívia, Venezuela e Equador usaram a Constituinte para aumentar o poder do governo e todos viram no que deu. Constituinte convocada pelo governo é igual à tentativa de aprovar mudança de sistema de governo em meio de mandato. A verdade é fazer com que o presidente tenha maioria no Congresso, pois, segundo o deputado Humberto Costa, “da forma como está, o governo vira refém dos parlamentares”. Os interessados são muitos e onde há interesses, há disputas. Como Lula aprovou a PEC da gastança sem dificuldades, agora quer um Congresso para chamar de seu. Resta saber se teremos homens dispostos a entregar as calças já que por muito menos estamos vendo gente de pires nas mãos. Lidar com a pobreza do ser humano não é fácil, quando ela é por falta de caráter, hombridade, compromisso, ética e vergonha na cara.



Izabel Avallone - Capital



Água Santa

A guerreira equipe do Água Santa despacha do Paulistão o Tricolor do Morumbi! Jogando no Allianz Parque, lotado, com 40 mil torcedores, a equipe de Diadema, com início titubeante, ganhou confiança, segurou bem um confuso São Paulo, manteve o empate de 0 a 0 e, nos pênaltis, com cobranças mais precisas, garantiu a façanha de se classificar para uma inédita semifinal do Paulistão (Esportes, ontem). Como tudo na vida, nada se ganha na véspera, menos ainda no futebol. Parabéns à diretoria, comissão técnica e atletas por esse feito, que, certamente, enche também de orgulho todo o Grande ABC!



Paulo Panossian - São Carlos (SP)