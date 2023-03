Mauá merece atenção

Da Redação



15/03/2023 | 06:00



Cidade do Grande ABC mais afetada nesta temporada de tempestades, Mauá finalmente conseguiu ontem fazer com que os governos estadual e federal reconhecessem a situação de emergência pela qual passa. Com duas mortes registradas e 12 famílias desabrigadas, o prefeito Marcelo Oliveira (PT) resolveu solicitar licença para flexibilizar o uso dos recursos do orçamento, direcionando-os com mais agilidade para a resolução de problemas emergenciais. Ao obter as chancelas superiores, o chefe do Executivo mauaense conquista armas importantes para enfrentar os efeitos devastadores das chamadas tragédias de verão.



Espera-se que, a partir da nova realidade, o município passe também a ser olhado com mais atenção pelos representantes dos palácios dos Bandeirantes e do Planalto, respectivamente sedes dos Executivos federal e estadual. Com a situação de emergência avalizada, Mauá terá prioridade na hora de receber recursos da União, além de poder fazer compras emergenciais sem licitação, ultrapassando as metas fiscais estabelecidas sem que isso signifique infração às regras de probilidade administrativa. Em síntese, a Prefeitura conseguirá enfrentar com mais facilidade os efeitos das fortes chuvas.



Em Brasília, Marcelo Oliveira solicitou ontem mesmo ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, apoio para a realização do plano de trabalho para a recuperação de áreas públicas que sofreram danos com as chuvas. Já no flanco estadual, há movimento intenso para solucionar a histórica ocupação de áreas de risco, como morros, encostas e margens alagadiças de córregos e rios. As tragédias registradas no Litoral Norte no período de Carnaval de certa forma elevaram o tema à prioridade do início do mandato do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Por ser uma das cidades paulistas mais castigadas pelas chuvas de verão, Mauá precisa ser incluída no pacote de investimentos federais e estaduais. Neste sentido, editado em boa hora pelo prefeito Marcelo Oliveira, o decreto de situação de emergência servirá para chamar a atenção das autoridades.