Lateral-esquerdo Marcelo faz primeiro treino com o elenco do Fluminense

14/03/2023 | 20:02



Contratação de maior impacto até aqui para a temporada, o lateral-esquerdo Marcelo realizou, nesta terça-feira, o seu primeiro treino pelo Fluminense. Ele esteve no CT Carlos Castilho e participou das atividades com o grupo. O clube divulgou ainda, em suas redes sociais, um vídeo do ex-jogador do Real Madrid trabalhando com bola.

O defensor já está regularizado e liberado para fazer a sua estreia no time onde deu os primeiros passos no futebol. O atleta, de 34 anos, realizou exames e testes físicos. A data de estreia, no entanto, ainda não está prevista.

Semifinalista do Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta o Volta Redonda no próximo final de semana no Maracanã, e precisa da vitória para se garantir na decisão da competição. Um empate dá a vaga ao time do interior do estado.

Marcelo retorna às Laranjeiras após um intervalo de 17 temporadas. O jogador, que fez história no Real Madrid, desembarcou no Rio após uma passagem sem nenhum destaque no futebol da Grécia. Ele teve o contrato rescindido e ficou menos de seis meses no clube.

Sua passagem foi marcada por lesões e, no período em que esteve no Olympiacos, fez dez partidas e marcou três gols. No Fluminense, a expectativa é que ele seja aproveitado no meio-campo.