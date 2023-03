Diadema faz 'busca ativa' nesta quarta (15) para diagnosticar casos de tuberculose

Da Redação



14/03/2023 | 20:04



As equipes das 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Diadema realizam, de 15 a 28 de março, uma "busca ativa" para identificar pessoas com sintomas respiratórios e suspeita de tuberculose na cidade. Tosse há mais de três semanas, por exemplo, pode ser um indício da doença. A ideia das visitas de casa em casa é interromper a cadeia de transmissão.

De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, houve aumento de casos novos da doença em 2022, em comparação com anos anteriores. Em 2021, o diagnóstico chegou para 143 pessoas. Já no ano passado, foram 192 casos novos.