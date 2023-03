Galoppo rompe ligamento do joelho e deve desfalcar São Paulo por até seis meses

14/03/2023 | 19:17



O meia Giuliano Galoppo é o mais novo problema do técnico Rogério Ceni para o restante da temporada. O jogador teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo após ser submetido a exames nesta terça-feira. O São Paulo não especificou data para o retorno do atleta, mas entre cirurgia e recuperação, provavelmente o atleta só deverá estar de volta próximo do final do ano.

Galoppo aumenta a lista de atletas que operaram o joelho em tempos recentes no clube. Os zagueiros Ferraresi e Diego Costa, o meia Talles e o atacante Caio Matheus também precisaram recorrer à intervenção cirúrgica. O lateral-direito Igor Vinícius também passará pelo processo em breve.

Galoppo se machucou no empate sem gols entre São Paulo e Água Santa nesta segunda, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Ele deixou o gramado aos 15 minutos da etapa inicial e ficou chorando no banco de reservas após ser substituído. No confronto, a equipe do Morumbi acabou eliminada da competição na disputa por pênaltis.

Nesta terça, ainda sem ter o diagnóstico, o meia, por meio das redes sociais, manifestou a sua tristeza. "Minha alma se parte! Não sei o que dizer numa hora dessas. Agradeço a todos os torcedores são-paulinos pelo carinho que me dão", publicou em postagem.

Um dos principais nomes do elenco, Galoppo é o artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista com oito gols. Com a eliminação precoce no Estadual, o São Paulo volta a jogar agora somente no início de abril, com o início da fase de grupos da Copa Sul-Americana.