Santo André lança programa para crianças com restrições alimentares

Renan Soares



14/03/2023 | 18:28



A Prefeitura de Santo André lançou, nesta terça-feira (14), o programa ''''Saúde no Prato'''', que tem como objetivo estender aos domicílios dos alunos, durante os fins de semana, o atendimento especializado com alimentação diferenciada oferecida às crianças com alergias ou intolerâncias. Diariamente, o cardápio já é oferecido na merenda escolar das unidades.

Inicialmente, o projeto será implementado de forma piloto, com 10% dos 1.284 estudantes mapeados. Além do suporte alimentar, a iniciativa realizada pelo Fundo Social ainda prevê orientações nutricionais para as famílias, assim como apoio social e psicológico, em uma parceria com a CRAISA (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e as secretarias de Saúde e Educação.

Através das consultas previamente realizadas por médicos do SUS (Sistema Único de Saúde), que devem diagnosticar as doenças, a assistência social vai realizar um "mapa" da situação de cada estudante. A partir disso, eles podem passar a receber os alimentos de acordo com cada necessidade, assim como as orientações e acompanhamento.

"Este é um programa que vai garantir essa alimentação saudável contínua às crianças que têm restrição alimentar. Todas as restrições dessas crianças precisam ser respeitadas, até para que na escola elas tenham um melhor rendimento, um melhor avanço e se tornem pessoas melhores", afirmou Ana Carolina Serra, então presidente do Fundo Social. A partir desta quarta-feira (15), ela deixa o cargo, que será assumido por Ana Cláudia de Fabris, e toma posse como deputada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O evento teve a presença do prefeito Paulo Serra, que reiterou a importância da alimentação correta para todas as idades. "Ficamos muito felizes em lançar mais essa iniciativa, fechando com chave de ouro essa gestão da Ana", comentou.

BALANÇO POSITIVO

Ainda durante o evento, Ana Carolina relembrou sua trajetória pelo Fundo Social nos últimos seis anos. A primeira-dama exaltou eventos como a Feira da Fraternidade, além do Natal e Arraial Solidários, que juntos arrecadaram mais de 68 toneladas de alimentos e 97 mil itens. A deputada estadual eleita aproveitou para relembrar os avanços do Fundo, como a inauguração da nova sede, em outubro de 2017, e o fortalecimento de projetos como a Escola de Ouro Andreense, o Moeda Verde – institucionalizado em novembro do último ano –, e as lojas do Santo André Solidária, nos shoppings da cidade.

"Começamos tudo do zero, por isso não tem como não ficar tocada. Criamos o Núcleo de Inovação Social pensando em auxiliar essas ações, justamente sabendo das dificuldades do poder público e também da população, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ninguém consegue sair de casa, levantar e fazer seus afazeres, se não tiver bem alimentado", finalizou ela.