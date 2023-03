Moedas: DXY encerra em estabilidade, após CPI realinhar expectativas sobre o Fed

14/03/2023 | 17:33



O índice DXY encerrou a tarde em estabilidade, freando movimento de perdas após dados de inflação nos EUA reforçarem expectativas por continuidade do aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed) e com o arrefecimento das preocupações sobre o sistema bancário americano.

Por volta das 17 horas (de Brasília), o índice DXY registrava estabilidade (0,00%), aos 103,597 pontos. No mesmo horário, a libra recuava a US$ 1,2180.

Conforme projetado pelo Commerzbank, o alívio nas turbulências do sistema bancário dos EUA e a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano renovaram expectativas por altas de juros pelo Fed, apreciando o dólar e oferecendo algum fôlego para a moeda americana após fortes perdas ontem.

Na sessão de hoje, o iene enfraqueceu ante o dólar e devolveu parte dos fortes ganhos dos últimos dias, com a melhora no clima de risco nos mercados globais. Nos últimos dias, a moeda japonesa havia se beneficiado das preocupações com o sistema bancário dos EUA, se estabelecendo ao lado do franco suíço como alternativa de segurança. No final da tarde, o dólar avançava a 134,08 ienes e a 0,9127 francos suíços.

Já o euro manteve ganhos limitados, avançando a US$ 1,0742. De acordo com o ING, a decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE) nesta quinta-feira deve ter pouco impacto sobre a moeda europeia, que deve ganhar maior direcionamento com a reação do Fed as falências do Signature Bank e Silicon Valley Bank. Segundo o banco, o euro deve avançar US$ 1,08 a US$ 1,09 até o fim da semana.