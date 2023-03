1xBet: Revisão da casa de apostas no Brasil

Publieditorial

14/03/2023 | 16:55



Apostar é um passatempo popular no Brasil, e 1xBet é uma das casas de apostas mais populares do País. A empresa começou a operar em 2007, inicialmente com foco no mercado do Leste Europeu. Gradualmente a 1xBet expandiu-se para 50 países e o número de apostadores registrados ultrapassou 400 mil. Uma licença de Curaçao confirma que a 1xBet é confiável. Os criadores do site de apostas fizeram um ótimo trabalho em sua interface. Assim, mesmo os novatos não têm problemas com apostas e outras funcionalidades.

No que você pode apostar na 1xBet Brasil

Os usuários da 1xBet Brasil podem fazer apostas em mais de 30 modalidades esportivas. A linha de apostas é atualizada todos os dias e há sempre mais de 1.500 partidas disponíveis. Os apostadores podem apostar dinheiro não apenas nos esportes habituais, mas também no resultado de sorteios de loterias, votos políticos, eventos do mundo do show business.

Futebol

O esporte é muito popular no Brasil. Você pode apostar dinheiro em:

Competições de classe mundial. Tais torneios incluem os Campeonatos Mundiais e as Olimpíadas.

Torneios internacionais. Euroleague, US League, campeonatos asiáticos e europeus – todos estes torneios podem ser apostados no 1xBet.

Competições regionais. A Premier League inglesa, a Ligue 1 francesa e a La Liga estão disponíveis na linha de apostas. Há até ligas impopulares, como Uganda, Malta e Maldivas.

Tênis

Cerca de uma centena de mercados estão disponíveis para competições populares. Você pode apostar no Challenger, a Copa da Bielorússia. Há partidas masculinas, femininas e duplas na lista de apostas.

Voleibol

A linha de apostas inclui competições em vários níveis, desde o mundo até o amador. É possível prever os resultados das partidas relacionadas:

Copa Panamericana;

Campeonatos Europeus;

Campeonato argentino;

Liga dos Bálcãs;

Campeonato vietnamita

Corrida de carros

Uma linha de apostas de F1 está disponível no site. É possível fazer apostas sobre os totais dos motoristas que cruzam a linha de chegada. Também dá para apostar no carro que sairá do percurso e na distância entre o primeiro e o segundo motorista.

Basquetebol

O apostador pode apostar dinheiro em três pontos e nas interceptações. Existem cerca de 150 mercados para competições populares. Há jogos do campeonato europeu, torneios da América Central, jogos africanos e asiáticos.

Cybersport

A linha de apostas do eSports inclui totais abaixo/abaixo, pontuações finais e durações dos jogos. Vários jogos de vídeo estão disponíveis: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, King of Glory.

Jogos de Azar

Mais de mil jogos certificados dos melhores desenvolvedores estão disponíveis para 1xBet ??online. A gama inclui:

Slots de vídeo. Há slots de frutas, bem como slots modernos com um enredo fascinante. Também estão disponíveis megaways, com um grande número de linhas.

Blackjack. Existem diferentes variações do jogo de cartas, algumas das quais usam até 8 baralhos. O apostador precisa marcar mais pontos do que o dealer.

Baccarat. A linha 1xBet contém diferentes versões do jogo de cartas da Novomatic, Playtech, Igrosoft.

Roleta. No jogo de mesa mais popular, o usuário deve prever em que setor a bola vai parar.

Jogos ao vivo. Você pode jogar roleta, jogos de cartas, Sic Bo, Monopoly e Roda da Fortuna com croupiers de verdade. Os jogos ao vivo estão disponíveis em Pragmatic Play, Atmosfera, Ezugi.

Como Fazer Uma Aposta e Retirar Dinheiro da 1xBet Brasil

Para fazer uma aposta, você deve se registrar e fazer o login em seu perfil. Depois disso, precisa completar seu saldo e colocar um boleto de aposta.

Registro

Somente aqueles que são maiores de idade podem se registrar. Os detalhes que você precisa fornecer dependem do método que você escolher para se registrar:

Por e-mail – localização, moeda, e-mail, nome completo, número de telefone, senha, código de bônus;

Em 1 clique – país de residência, código de bônus, moeda;

Por número de telefone – telefone, código de bônus, moeda, código de confirmação do SMS;

Através das mídias sociais/mensageiros – país de residência, moeda, código de bônus.

Autorização

O login pode ser um ID de conta, um número de telefone ou um endereço de e-mail. Para acessar a 1xBet é necessário:

Ir para o site. Clicar no botão de login na parte superior. Especificar um login e uma senha. Clicar em “Entrar”.

Abastecimento de Contas

É possível depositar 4 reais ou mais. A casa de apostas não cobra comissão. São suportados mais de 40 sistemas de pagamento. Entre eles estão:

Skrill;

AstroPay;

Muito melhor;

Dinheiro Ideal;

Carteira Jeton.

Também é possível fazer transações financeiras através de cartão bancário e carteira de moeda criptográfica. Após o login em sua conta, o procedimento é o seguinte:

Clique em “Depósito” na parte superior. Especifique o serviço de pagamento. Escreva os detalhes de pagamento. Escreva o valor do pagamento. Clique no botão de confirmação.

Normalmente, os fundos são creditados imediatamente. Às vezes, pode haver atrasos de até 60 minutos.

Verificação de um Cupom

Uma vez que o dinheiro tenha sido recebido, o apostador pode fazer o cupom. A seqüência de ações é a seguinte:

Especifique o tipo de aposta. Em “Esportes”, as apostas pré-jogo estão disponíveis. Em “Ao Vivo”, você pode fazer uma aposta ao vivo. Selecione uma modalidade esportiva. Você também precisará especificar o campeonato e a partida. Faça uma aposta. A parte central do site mostrará uma lista de resultados. O apostador precisa clicar sobre as probabilidades exigidas. Após selecionar os resultados, é necessário anotar o valor da aposta e clicar em “Fazer aposta”.

Retirada de Dinheiro

Você pode retirar pouco, como 10 reais. O tempo de saque depende do serviço de pagamento e pode ser de alguns minutos ou 5 dias. Para sacar dinheiro para cartões bancários, é preciso esperar pelo menos dois dias.

Para retirar seus ganhos, vá para sua conta pessoal e faça o seguinte

Clique em “Retirar fundos”. Especifique o serviço de pagamento. Escreva os detalhes do pagamento e seu valor. Clique em “Confirmar”.

1xBet Brasil Política de Bônus

A empresa segue uma generosa política de bônus. Para o 1º depósito, o apostador recebe um bônus de 100%, mas não mais do que 1.200 reais. A aposta é realizada de acordo com a aposta x5 com pelo menos três resultados, cada um com uma probabilidade de pelo menos 1,4. Outras recompensas também estão disponíveis no site:

Carregar. O apostador recebe um bônus de 100% pelo depósito na sexta-feira. Um bônus semelhante está disponível na quarta-feira.

Cashback. A cada semana, 0,18% de todas as apostas feitas são creditadas de volta à conta do apostador. O bônus só se aplica a apostas simples e múltiplas.

Seguro de apostas em futebol. A primeira ordem de apostas de futebol que se perde é devolvida ao saldo do apostador.

Seguro de apostas F1. Se uma aposta de R$43 ou mais em F1 for perdida, o apostador receberá um crachá especial para fazer uma aposta grátis.

Seguro para uma aposta ciberesportiva. O bônus se aplica à primeira aposta na seção de ciberesporte.

1xBet Brasil Versão Móvel

A plataforma tem um prático aplicativo móvel. Ele permite:

Criar uma conta e fazer login nela;

Fazer apostas;

Assistir às transmissões de vídeo;

Realizar transações de pagamento;

Submeter solicitações de suporte técnico;

Configurar listas de correio e notificações push;

Alterar as configurações de segurança;

Retirar os incentivos.

Você pode baixar o aplicativo Android do site oficial 1xBet. Ele também está disponível na App Store. Os requisitos do sistema devem ser os seguintes:

Android 6+ ou iOS 10+;

2GB DE RAM;

CPU de 1 GHz;

150 MB de memória interna.

1xBet muda as características e o design de tempos em tempos. Isto garante que o software funcione de forma estável e possibilita fazer apostas confortavelmente. Por este motivo, os apostadores são aconselhados a usar a versão atual do software. Não há necessidade de fazer nenhum esforço especial para instalar uma atualização. O aplicativo encontra a atualização em si e oferece a possibilidade de instalá-la. O apostador só precisa dar permissão para instalar o software.

Atendimento ao cliente

Os apostadores brasileiros são positivos em relação ao atendimento ao cliente da 1xBet. É possível entrar em contato com o helpdesk via:

Bate-papo on-line – Clique em “Fazer uma pergunta” na parte inferior do site;

O número de telefone é +4412-7325-6987;

Formulários de feedback – Vá à seção “Fale conosco” e clique em “Alguma pergunta ou sugestão?”;

Email – info-en@1xBet-team.com

O tempo de resposta varia de 30 segundos a algumas horas. Tudo depende de como você o envia. Se um apostador precisa resolver um problema urgentemente, é melhor usar o telefone ou o bate-papo ao vivo.

Com suporte para serviços de pagamento populares no Brasil, a capacidade de usar reais e uma interface em português, não é de se admirar que tantos apostadores brasileiros estejam cadastrados no site. Um grande número de vantagens tornou o site 1xBet popular, que é confiável e uma boa opção para ganhar dinheiro.