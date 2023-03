5 destinos nos EUA para conhecer ainda em 2023

Redação

Quem pretende viajar para destinos nos EUA em 2023 pode explorar lugares que vão além das cidades mais populares entre os brasileiros. Abaixo, veja cinco opções “diferentonas” que variam desde as mansões da Era Dourada em Rhode Island aos jardins secretos de Charleston.

5 destinos nos EUA para conhecer em 2023

1. Rhode Island

Brand USA Rhode Island

Rhode Island pode ser o menor estado dos EUA, mas compensa o tamanho com seus atrativos. As vastas praias e mansões históricas, juntamente com uma abundância de frutos do mar frescos e vinícolas boutique, fazem do local um bom destino para conhecer em 2023.

A apenas uma hora de trem de Boston, Newport é o lar de ‘chalés’ de verão que já pertenceram a famílias famosas, como os Astors, Rockefellers e Vanderbilts. Os visitantes podem caminhar pela Cliff Walk, que combina a beleza natural da costa com as mansões da Era Dourada que serviram de cenário para filmes.

A dica é procurar o retiro costeiro da Baía de Little Narragansett ou parar para um coquetel de champanhe na varanda do Ocean House, histórico hotel à beira-mar. Também vale a pena provar frutos do mar no Matunuck Oyster Bar, em South Kingstown, que tem ostras cultivadas diretamente no pátio à beira-mar.

2. Cincinnati

Brand USA Cincinnati

Ao longo do rio Ohio, Cincinnati conta com um conjunto de bairros, de Over-the-Rhine (OTR) a Riverfront e de Downtown a Mount Adams, que possuem uma herança arquitetônica, cultural e culinária.

O OTR tem uma grande seleção de restaurantes, bares, cervejarias e mercados locais, incluindo Findlay Market, os mercados de agricultores mais antigos de Ohio e um dos 10 principais mercados de alimentos do mundo.

Downtown, por sua vez, é para os amantes de arte e abriga alguns dos melhores centros culturais e galerias, bem como mais de 50 murais.

Os entusiastas do esporte devem ir direto para o Riverfront, lar do famoso time da NFL, o Cincinnati Bengals, e do time da MLB, o Cincinnati Reds. Também vale a pena conferir a Roebling Suspension Bridge para ver o pôr do sol sobre o rio Ohio.

3. Fort Worth

Brand USA Fort Worth

Fort Worth, no Texas, combina o estilo caubói e a história ocidental com uma reforma urbana. Lar do maior honky-tonk do mundo e de rodeios durante todo o ano, a cidade serve de cenário para os sucessos da TV de 1883 e Yellowstone, estrelado por Kevin Costner.

Há muitas atrações familiares para os fãs do faroeste, como o famoso Stockyards Historic District, o Cowgirl Hall of Fame e os bares típicos.

A apenas 30 minutos ao sul de Fort Worth, é possível visitar um autêntico rancho de hóspedes em Beaumont, que oferece atividades ao ar livre, como passeios a cavalo, tiro ao alvo, tiro com arco, trajetos radicais de quadriciclo e tirolesa.

4. Condado de Sonoma

Brand USA Condado de Sonoma

O Condado de Sonoma, no norte da Califórnia, é conhecido como uma região vinícola premiada. Na extremidade oeste, são mais de 80 quilômetros da costa do Oceano Pacífico, que convida o viajante a explorar o ar livre e recarregar as energias.

Os aventureiros podem curtir os cinco quilômetros de caminhada da Bluff Top Trail, que percorre desde a Gualala Point até a praia e, de novembro a março, avistar as baleias migratórias.

Já os visitantes que procuram uma praia mais casual conseguem aproveitar a Shell Beach, no Sonoma Coast State Park. Mais para o interior, é possível pescar, nadar, praticar canoagem ou remo no Lago Sonoma.

Além da praia, Sonoma County conta com mais de 40 spas e centros de bem-estar.

5. Charleston

Com seus jardins, Charleston, na Carolina do Sul, é o destino apropriado para aqueles que adoram a natureza. O Magnolia Plantation and Gardens é o jardim público mais antigo da América e a única plantação no rio Ashley que sobreviveu à Revolução Americana e à Guerra Civil. Todos os anos, entre março e abril, a Fundação Histórica de Charleston convida entusiastas para alguns dos “jardins secretos”, que geralmente estão fora do alcance dos visitantes habituais.

Durante todo o ano, é possível desfrutar da plantação e da mansão do início de 1700, Middleton Place, com um jardim de estilo europeu que floresce durante toda a temporada. Outro passeio imperdível é a visita à Ilha Wadmalaw, onde é dá para andar de bonde pelos campos de chá.

