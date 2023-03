Pesquisa aponta os 10 melhores seguros de viagem do Brasil

Redação

14/03/2023



A Porto Seguro foi eleita como a melhor empresa de seguros de viagem do Brasil, segundo o Prêmio Melhores Destinos 2022. O cartão Elo, por sua vez, ficou em primeiro lugar quando o assunto é seguro viagem de cartões de crédito.

Ao todo, a pesquisa teve a participação de quase 15 mil leitores do site Melhores Destinos. Cada um avaliou, com notas de 1 a 10, o seguro viagem que contratou em três quesitos: custo-benefício, cobertura e experiência.

Melhores seguros viagem: rankig geral

Abaixo, confira o ranking geral das melhores opções de seguro viagem oferecidas no Brasil.

Empresa Custo-benefício Cobertura Experiência Nota final Porto Seguro 8,8 9,1 9,5 9,1 Elo (cartão de crédito) 9,1 8,5 8,3 8,6 Mastercard (cartão de crédito) 9,0 8,4 7,8 8,4 Visa (cartão de crédito) 9,0 8,5 7,3 8,3 Allianz Travel 8,0 8,2 8,2 8,1 Azul Seguros 7,6 8,0 8,6 8,1 Bradesco Seguros 7,8 8,1 8,1 8,0 SulAmérica 7,9 8,2 7,8 8,0 Affinity 7,7 8,0 8,1 7,9 Itaú 8,3 8,4 7,1 7,9

Melhores seguradoras de seguro viagem

O levantamento também divulgou as empresas mais bem avaliadas em categorias distintas. No caso das seguradoras, por exemplo, a Porto Seguro lidera.

O top 3 inclui ainda Allianz Travel e Azul Seguros, respectivamente.

Melhores seguros de cartão de crédito

Elo aparece em primeiro lugar na categoria de seguro viagem de cartão de crédito. Na avaliação, os leitores destacaram o custo-benefício do serviço.

Os seguros de viagem oferecidos pelos cartões de crédito Mastercard e Visa ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Como economizar ao contratar um seguro viagem

Comparar preços e serviços é uma das melhores formas de economizar ao contratar um seguro viagem. Para isso, recomendamos usar a plataforma Seguros Pomo, que reúne pacotes oferecidos por diversas operadoras.

A Affinity, empresa que aparecem no ranking dos melhores seguros de viagem do Brasil, é uma das parceiras da Seguros Pomo. A solução também trabalha com nomes como Assist Card, GTA, Vital Card, Travel Care e mais.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

