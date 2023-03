Elvis, Sherlock e outras: as 10 casas mais publicadas no Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/03/2023 | 16:55



Para descobrir as casas mais publicadas no Instagram, a plataforma de comparação de preços Comparethemarket analisou as hashtags referentes a residências famosas ao redor do mundo. Conheça agora os 10 imóveis que fazem parte deste ranking e algumas curiosidades sobre eles.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Highclere Castle – 585.667 posts

O primeiro lugar entre as casas mais publicadas no Instagram fica para o castelo usado na série Downton Abbey. Localizado em Hampshire, na Inglaterra, foi construído em 1679. Atualmente, pertence ao conde e à condessa de Carnarvon e funciona como um museu, podendo ser conhecido por dentro ao longo do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Highclere Castle (@highclere_castle)

2. Graceland – 518.330 posts

A mansão que pertenceu ao cantor e ator Elvis Presley está baseada em Memphis, no estado do Tennessee (EUA). Aberta ao público desde 1982, conta com um museu que reúne as relíquias do Rei do Rock, a exemplo de roupas icônicas, carros excêntricos e muito mais. Clique aqui e conheça Graceland por dentro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elvis Presley’s Graceland (@visitgraceland)

3. Mount Vernon – 283.993 posts

A casa do século 18 é reconhecida como um marco histórico dos Estados Unidos. Isso porque o primeiro presidente do país, George Washington, morou ali. Localizada na região de Mount Vernon, no estado da Virgínia (EUA), está aberta ao público durante todos os dias do ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por George Washington Mount Vernon (@mount_vernon)

4. Casa Branca – 248.065 posts

Residência oficial de 45 presidentes dos Estados Unidos nos últimos 200, sendo John Adams o primeiro morador, em 1800. Baseado na capital Washington D.C., é possível ver gratuitamente a fachada. Para visitar seu interior, por sua vez, é necessário entrar em contato com a Embaixada Brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cade Mobley (@cade.does.photography)

5. Biltmore Estate – 211.050 posts

Atualmente, o Biltmore Estate funciona como um museu histórico em Asheville, no estado da Carolina do Norte (EUA). Porém, a mansão foi construída pelo magnata George Washington Vanderbilt II, em 1889, e é considerada a maior casa de propriedade privada do país.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Biltmore (@biltmoreestate)

6. 221B Baker Street – 195.847 posts

Na 221B Baker Street, em Londres, na Inglaterra, fica a residência fictícia do detetive Sherlock Holmes. Na verdade, o endereço nunca existiu, mas após uma renumeração dos edifícios da rua em 1930, a localização se tornou real para abrigar um museu dedicado ao personagem e seu autor, Arthur Conan Doyle.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????? Mayumi Sakamoto (@mayumissimo)

7. Hearst San Simeon Estate – 152.825 posts

Conhecida também como Hearst Castle, a mansão pertenceu ao magnata da imprensa William Randolph Hearst. Localizada em San Simeon, na Califórnia (EUA), chegou a ser satirizada no filme Cidadão Kane. Hoje, funciona com um museu de obras de arte aberto ao público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hearst Castle (@hearstcastleshm)

8. Paisley Park – 143.130 posts

Ocupando o oitavo lugar entre as casas mais publicadas no Instagram está a casa do cantor Prince. Desde 2016, a residência em Chanhassen, no estado de Minnesota (EUA), está aberta ao público. Visitantes têm acesso aos estúdios de gravação, roupas, prêmios e diversos outros itens no local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paisley Park (@officialpaisleypark)

9. Wollaton Hall – 71.856 posts

Mais conhecida como Mansão Wayne, pois é a casa do herói no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012). A propriedade em Nottingham, no interior da Inglaterra, atrai fãs do personagem e da história das artes e da arquitetura, já que a construção elizabetana de 1588 é um museu desde 1926.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wollaton Hall & Deer Park (@wollatonhall)

10. 12 Picket Post Close – 50.013 posts

Na última colocação entre as casas mais publicadas no Instagram está a residência usada para ambientar a casa dos Dursley, tios do personagem Harry Potter. Localizada em Bracknell, na Inglaterra, trata-se de um local particular. Ou seja, não é possível visitá-lo por dentro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por nad_cotia (@nad_cotia)