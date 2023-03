Black Fralda 2023: evento traz descontos de até 70%

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/03/2023 | 16:55



Entre os dias 13 e 17 de março acontecerá a maior campanha de vendas de fraldas e produtos infantis do Brasil. Em sua 15° edição, a Black Fralda 2023, evento criado pela empresa de marketing digital Proxy Media, trará aos consumidores descontos em marcas como Droga Raia, Drogasil, Sustagem, Babysec, Panvel e Johnson & Johnson.

Nos últimos 12 meses, o preço das fraldas descartáveis apresentou alta de 9,57%, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Diante desse cenário, campanhas, como a Black Fralda 2023, são boas alternativas para ajudar pais, mães e consumidores a economizarem em itens infantis básicos ou essenciais para as crianças.

Entre os produtos infantis que estarão disponíveis para o consumidor com desconto estão:

Fraldas;

Shampoos e condicionadores;

Colônias e cremes antiassaduras;

Toalhas e lenços umedecidos.

Inovação e facilidade para o consumidor

Todas as edições da Black Fralda possuem o formato 100% online, além de benefícios como frete grátis e brindes. Pensando em aprimorar a experiência do cliente, nesta edição, a campanha contará com o App Black Fralda para buscar cupons e ajudar o consumidor a encontrar os melhores preços. Ele está disponível para Android e conta também com extensão do Google Chrome.

Doações serão realizadas na Black Fralda 2023

Durante todas as edições da Black Falda, parte das vendas é revertida para uma instituição. Nessa 15ª edição, o valor arrecadado será revertido em doações para o Centro de Acolhida Amparo Maternal, a instituição oferece abrigo provisório e garante proteção integral para gestantes em situação de vulnerabilidade e risco social.